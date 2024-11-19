Погані стосунки чи самотність – що гірше: розповідає психолог

В сучасному світі стосунки стають дедалі складнішими, тож багато хто замислюється над тим, що обрати: самотність чи взаємини, навіть якщо вони не принесуть радості.

Видання Psychology Today розповіло, як статус стосунків може вплинути на емоційний стан і задоволеність життям. Здавалося б, ті, хто має пару, мають бути щасливішими. Але чи завжди це так, чи може самотність, навіть вимушена, виявитися легшим тягарем, ніж перебування у стосунках, які розчаровують і пригнічують.

Чи завжди стосунки – це щастя

Загальна думка про те, що любов і партнерство – це неодмінна умова щастя, часто вводить нас в оману. Люди, які перебувають у шлюбі чи стосунках, зазвичай мають більший рівень задоволеності життям. Найменш щасливими виявилися ті, хто прагне знайти партнера, але змушений залишатися самотнім. Ті, хто свідомо обрав життя без стосунків або ж перебуває у стабільних партнерських взаєминах без формального шлюбу, почуваються краще, ніж ті, хто незадоволений своїм статусом. Однак якщо врахувати якість стосунків, ситуація змінюється.

Якість важливіша за статус

Якщо відкинути стереотипи, стає зрозуміло, що не всі стосунки приносять щастя. Люди, які перебувають у здорових взаєминах, де партнери підтримують одне одного, беззаперечно демонструють вищий рівень емоційного щастя.

Та як бути тим, хто застряг у токсичних чи байдужих взаєминах? Виявляється, вони частіше почуваються нещасними, ніж ті, хто обирає самотність. Ба більше, самотні люди, які не мають токсичних зв’язків, часто задоволені своїм життям більше, ніж ті, хто живе в постійному розчаруванні.

Самотність чи погані стосунки: що принесе більше болю

Мимовільна самотність – важкий стан, особливо якщо людина прагне кохання, але не може його знайти.

– важкий стан, особливо якщо людина прагне кохання, але не може його знайти. Погані стосунки – ще більший виклик, вони поглинають енергію, руйнують емоційний стан і можуть створити відчуття самотності навіть поряд з партнером.

– ще більший виклик, вони поглинають енергію, руйнують емоційний стан і можуть створити відчуття самотності навіть поряд з партнером. Свідомий вибір самотності виявляється найменш болісним. Люди, які самостійно вирішують бути без пари, знаходять у цьому свободу й задоволення.

Погані взаємини – це справжня пастка. Вони позбавляють сил, руйнують самооцінку та часто призводять до хронічного стресу, якого могло б і не бути, якби людина обрала самотність.

Самотність – вирок чи свобода

Бути самотнім не означає бути нещасним. Для багатьох це можливість пізнати себе, зосередитися на власних цілях і створити гармонійне життя без компромісів. Свідомо самотні часто мають внутрішню гармонію. Вони не обтяжені очікуваннями, сварками чи розчаруванням, яке нерідко виникає в токсичних стосунках.

Поради:

Якщо ви у стосунках, працюйте над їхньою глибиною, взаєморозумінням і підтримкою. Якщо це неможливо – можливо, час переглянути їхнє місце у вашому житті.

Самотність – це не кінець світу. Вона може стати простором для зростання і відновлення.

Насолоджуйтеся тим, що маєте, і не підганяйте себе під чужі очікування та стандарти.

Якщо самотність або токсичні стосунки заважають вам жити повноцінно, зверніться по допомогу до психолога чи близьких.

Стосунки не завжди є синонімом щастя. Погані взаємини можуть завдавати більше шкоди, ніж самотність. Важливо пам’ятати, що справжнє щастя починається з внутрішньої гармонії. Самотність може стати часом для переосмислення, творчості та розвитку, водночас токсичні стосунки здатні вкрасти у вас не лише радість, а й спокій. Вибір завжди за вами – жити для себе або дозволити стосункам керувати вашим життям.

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