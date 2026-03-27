Чому чоловіки зумери повертаються до традиційних ролей у стосунках і як це вплине на майбутнє / © Credits

Ми живемо в епоху, коли гендерна рівність — не просто тренд, а соціальна норма, яку активно підтримують освіта, культура та медіа. Проте нові дані свідчать, що реальність куди складніша.

Глобальне опитування охопило 23 тис. людей у 29 країнах і показало несподіваний результат. Частина молодих чоловіків покоління зумерів (14–29 років) демонструє традиційніші погляди на шлюб і гендерні ролі, ніж старші покоління, про це розповіло видання SheKnows.

Тривожні цифри

Результати дослідження мають неоднозначний вигляд, адже кожен третій зумер вважає, що дружина повинна слухатися чоловіка, вони вдвічі частіше, ніж чоловіки покоління бебі-бумерів, підтримують цю ідею. 24% зумерів чоловіків переконані, що жінка не повинна бути надто незалежною і 21% вважає, що «справжня жінка» не повинна ініціювати секс.

Для порівняння, серед жінок покоління зумерів ці показники значно нижчі, а серед старших поколінь — ще нижчі. Це створює помітний гендерний розрив навіть у межах одного покоління.

Новий консерватизм

Експерти називають це явище не випадковістю, а закономірністю. За словами дослідників, приблизно 30% молодих чоловіків реагують на нестабільну економіку, обмежені можливості та ідеалізують традиційні ролі. У цьому контексті, чоловік — «сильний», стриманий, домінантний, а жінка — менш незалежна та підпорядкована.

Ці уявлення виходять далеко за межі стосунків, вони впливають і на самосприйняття чоловіків.

«Ідеальна маскулінність»

Дослідження показало ще одну важливу тенденцію:

30% зумерів чоловіків вважають, що не варто говорити друзям «я тебе люблю»

43% переконані, що чоловіки повинні бути фізично сильними, навіть якщо це не їхня природа

21% думають, що активна участь у вихованні дітей робить чоловіка менш маскулінним

Це так званий ефект «„чоловічої коробки“ чи „мужньої клітки“ — жорсткого набору правил, як „повинен“ поводитися чоловік. Проблема у тому, що така модель часто пов’язана з вищим рівнем стресу, проблемами з психічним здоров’ям, агресивною поведінкою та соціальною ізоляцією.

Соцмережі як каталізатор

Одна з ключових причин — цифрове середовище. Сьогодні молоді люди мають майже необмежений доступ до контенту, який формує їхні уявлення про світ. І якщо раніше радикальні погляди були маргінальними, то зараз їх легко знайти, вони активно поширюються та створюють відчуття «нормальності».

Алгоритми підсилюють цей ефект, тож чим більше людина взаємодіє з певним типом контенту, тим більше його отримує. У результаті формується так званий «інформаційний тунель», де радикальні ідеї здаються логічними та навіть привабливими.

Розрив між реальністю та уявленнями

Цікаво, що дослідження виявило ще один парадокс. Особисті переконання багатьох людей значно прогресивніші, ніж те, що вони думають про «очікування суспільства». Інакше кажучи, люди вважають, що суспільство хоче традиційності, навіть якщо самі не повністю з цим згодні.

Цей тиск особливо відчутний серед молодих чоловіків, які намагаються відповідати очікуванням, які часто не мають нічого спільного з їхніми справжніми цінностями.

Реакція батьків

Підлітковий та молодий вік — період активного формування ідентичності. І сьогодні він триває довше, приблизно до 25 років. Це означає, що молоді чоловіки потребують більше підтримки, вони вразливіші до впливу середовища та активно шукають відповіді на питання «ким бути». Якщо ці відповіді не приходять від близьких дорослих, вони знаходять їх онлайн і не завжди у здоровій формі.

Як змінити ситуацію

Експерти пропонують кілька ключових підходів:

Відкрита розмова. Обговорювати контент, який споживають підлітки, які меседжі він несе, чи варто йому довіряти та які цінності просуває. Критичне мислення. Навчити ставити питання, наприклад, що саме дитині намагаються «продати» та чи відповідає це реальності. Підтримка та зв’язок. Молоді чоловіки потребують не менше емоційної підтримки, ніж дівчата, просто рідше її отримують. Альтернативні середовища. Волонтерство, спільноти та освітні програми допомагають відчути свою значущість, сформувати здорову ідентичність і знайти баланс між свободою та відповідальністю.

Покоління зумерів не однорідне, у ньому співіснують і прогресивні погляди, і прагнення повернутися до традиційних моделей. Але ключове питання не у тім, хто «правий», а у тому, звідки ці уявлення беруться та як із ними працювати.

Світ швидко змінюється. І разом із ним змінюються ролі, очікування та правила гри. У цьому процесі особливо важливо не залишати молодь наодинці з питаннями відповіді на які вони знаходять в інтернеті. Бо справжня зрілість — не про жорсткі ролі, а про здатність будувати стосунки на повазі, рівності та усвідомленому виборі.