Покарання мовчанням: чому його прирівнюють до побиття

Ігнорування чи мовчання активують ту саму зону мозку, яка відповідає за фізичний біль. Про це розповіло видання heysigmund.com в одній зі своїх статей.

Найважливішим показником готовності до розлучення є сварка пари. Зрозуміло, що конфлікти неминучі, але головним аспектом є те, як саме свариться пара та що відбувається після. Ключ до зміцнення стосунків — це підтримка одне одного у складні моменти.

На перший погляд, може здатися, що мовчання — гідна поведінка, адже людина, як то кажуть, не "розводить базар", проте насправді, все абсолютно навпаки.

Професор психології в Університеті Пердью Kipling Williams пояснює, що холодне ставлення чи мовчазне поводження часто використовуються як способи покарання чи маніпуляції. Однак людина може не усвідомлювати, яку емоційну чи фізичну шкоду завдає іншій.

Цікаво, що здатність відчувати остракізм (неприйняття, відкидання, зневага з боку суспільства) закладена в нас природою незалежно від того, ігнорує вас декілька чи одна людина, яка вам навіть не подобається. Ви будете відчувати біль.

Мовчання з боку партнера, наприклад, активує передню поясну кору – частину мозку, яка відповідає за фізичний біль. Початковий біль однаковий, незалежно від того чи це відчуження від сторонніх людей, близьких друзів чи ворогів.

Зазвичай, мовчання виникає, коли один партнер тисне на іншого, критикує чи скаржиться, а інший у відповідь мовчить і тримає емоційну дистанцію.

На жаль, мовчання у парі дуже шкодить стосункам. Це знижує вдоволення одне одним, зменшує почуття близькості та здатність до здорового та змістовного спілкування. Це одна з найпоширеніших моделей конфліктної поведінки у шлюбі чи будь-яких інших романтичних стосунках. Цю модель дуже важко змінити, оскільки обидва партнери перекладають провину одне на одного.

Покарання мовчанням / Фото: Credits

Пара "заходить у кут" з якого майже неможливо вибратися. Один з партнерів зазвичай скаржиться на емоційну віддаленість іншого, тоді як другий звинувачує першого в надмірній вибагливості чи критичності.

За такої поведінки люди відчувають не тільки емоційний біль, але й фізичний. Починає розвиватися тривога та агресія, можуть зʼявитися еректильна дисфункція та проблеми з сечовипусканням і кишківником.

Цікавим є те, що неважливо, хто з партнерів вимагає уваги, а хто відмовляється. Проблема полягає у самій динаміці стосунків, а не в окремій людині.

Покарання мовчанням не треба плутати з тайм-аутом, щоб охолонути після скандалу. За такої ситуації краще чесно сказати: "Я не можу зараз з тобою говорити, повернімося до цього трохи пізніше та поговоримо".

Навряд партнер, що починає "гру в мовчанку" сповна розуміє який вплив це має на людину, що поруч і як їй болить ігнорування. Це спосіб заподіяти біль, але без фізичних слідів.

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