Покоління бумерів і смартфони

Ми звикли думати, що залежність від екрана — питання дітей та підлітків. Насправді ж дослідження показують, що соціальні мережі та гаджети міцно увійшли у життя пенсіонерів — від 11% користувачів 2010 року до майже половини дорослих старше 65 років 2021-го. Для багатьох нових користувачів смартфонів це не лише розвага, а й спосіб залишатися на зв’язку з родиною, організовувати своє дозвілля та підтримувати соціальні контакти.

З одного боку, технології допомагають літнім людям зберігати активність, відкривати для себе нові хобі та навіть боротися із самотністю. Онлайн-заняття, відеодзвінки та інтерактивні застосунки стали порятунком під час пандемії, коли більшість соціальних заходів перемістилися у цифровий простір.

З іншого боку, необмежене користування гаджетами може перетворитися на проблему, адже години, проведені за гортанням стрічки новин, соцмереж або ігор, відривають від реальних зустрічей з родиною, змінюють розподіл уваги та навіть впливають на сон. Питання стає особливо гострим, коли телефон замінює живе спілкування з дітьми та онуками.

Смартфон і пенсія

Літні люди часто мають більше вільного часу, а гаджет стає доступним способом зайняти себе. Деякі використовують його для розваг, наприклад, для перегляду цікавих відео, ігор, соцмереж і новин, інші ж знаходять у ньому способи підтримувати розумову активність або залишатися на зв’язку з друзями.

Опитування показують, що дорослі від 50 років проводять у гаджетах близько 22 годин на тиждень, а ті, хто старше 65 років, витрачають на них ще більше часу, дивлячися YouTube та Facebook. Нові власники планшетів, ноутбуків і «розумних» телевізорів активно освоюють технології, а покоління пенсіонерів дедалі частіше цікавиться штучним інтелектом та онлайн-сервісами.

Водночас безконтрольне користування пристроями може стати сигналом залежності, коли смартфон замінює живі зустрічі, відвертає від родини чи стає способом уникати спілкування з реальними людьми. Це проблема не лише для літніх людей, а й для їхніх дітей та онуків, які часто помічають, що батьки чи дідусі й бабусі більше «залипають» у телефоні, ніж спілкуються з ними.

Користь і ризик

Не весь час перед екраном однаково шкідливий. Літні користувачі отримують вигоду від онлайн-спілкування, цифрових хобі та доступу до інформації. Для тих, хто почувається самотнім, навіть відеозв’язок або онлайн-групи можуть стати порятунком, дозволяють зміцнити соціальне життя та емоційний стан.

Однак варто памʼятати, що небезпечно, коли екран стає заміною живого контакту. Це може впливати на сон, соціальні навички та навіть взаємини в родині. Ключове — усвідомлене користування гаджетами, можливе встановлення правил, контроль часу та пріоритет живого спілкування.

Покоління пенсіонерів уже не відстає від технологічних трендів, і смартфон став важливою частиною їхнього життя. Для молодших членів родини це може бути викликом, але важливо пам’ятати, що екран — це інструмент, а не ворог. Правильний баланс між цифровим і реальним світом дозволяє літнім людям залишатися активними, а родинам підтримувати справжній контакт. І навіть якщо бабуся чи дідусь часто «залипають» у телефоні, завжди можна знайти час для живої розмови за чашкою чаю.