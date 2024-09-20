Причини чоловічої зради: розповідає психологиня

У зради може не бути конкретної причини, але існують певні фактори, які можуть "підштовхувати" чоловіка до цього кроку.

Психологиня Людмила Чернова поділилася зі своїми підписниками основними причинами, які можуть призводити до зрад у чоловіків. Це п'ять основних причин, які найчастіше зустрічаються у її практиці:

ДНК: в сім'ях, де зрада вважалася нормою, чоловіки можуть відтворювати цю модель поведінки. Компанія: якщо в оточенні чоловіка є друзі, які зраджують, це може "зростити" в його голові думку, що це прийнятна та нормальна практика. Незацікавленість: коли чоловік відчуває, що його партнерка не розвивається чи не підтримує інтересу до життя, це може призвести до втрати емоційного зв'язку. Нестача часу: якщо жінка більше уваги приділяє дітям або домашнім справам, чоловік може почуватися забутим і неважливим у її житті. Відсутність дітей: у деяких випадках, коли пара не може мати дітей, це також може стати фактором, який вплине на зраду чоловіка.

Психологиня підкреслює, що ці причини не виправдовують зраду, але можуть пояснити, чому вона відбувається. Важливо розуміти, що кожна ситуація індивідуальна, і для відновлення довіри необхідна відверте спілкування між партнерами.

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