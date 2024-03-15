Приховані ознаки тривожної прив'язаності: на що варто звернути увагу

Деякі з цих симптомів можуть бути виявлені в нашому щоденному житті, але часто залишаються непоміченими або недооціненими.

Виявлення тривожної прив'язаності може бути складним завданням, оскільки деякі її прояви можуть приховуватися в нашому повсякденному житті. Проте психологиня Енні Циммерман звернула увагу на деякі такі ознаки, про які мало хто говорить, але які можуть вказувати на тривожну прив'язаність.

Планування розмови

Непроста ситуація, коли людина постійно планує в голові розмови з кимось, але ніколи не відкривається насправді. Це може свідчити про постійні переживання та тривогу стосовно власних взаємин.

Бажання отримати підтвердження

Запит почути від партнера позитивні речі про себе може бути спробою заспокоїти тривожні думки та переконати себе у власній цінності.

Створення проблем

Постійні розмови та обговорення проблем можуть бути спробою підтримати зв'язок та зблизити одне одного, але також можуть бути ознакою тривоги і нестабільності.

Бажання фізичного дотику

Постійне бажання бути ближче до партнера фізично може вказувати на страх втратити зв'язок або непевність у власних стосунках.

Постійне спілкування

Необхідність постійного спілкування може виникати через страх бути забутим або втратити зв'язок з іншою людиною.

Ось приховані ознаки тривожної прив'язаності, які можуть проявлятися у нашому щоденному житті. Важливо пам'ятати, що виявлення цих ознак може бути першим кроком до отримання допомоги та звернення до фахівців у галузі психічного здоров'я.

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