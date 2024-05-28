Психологія впливу: лайфгаки на кожен день, які допоможуть вам отримати бажане

Описані дії не є небезпечними, хоча стосуються психології впливу та є маніпуляцією, але ви маєте усвідомлювати те, що робите.

Усі ситуації, коли на нас словесно нападають, схожі між собою: агресор намагається забрати собі право судити нас і вдертися в наш емоційний простір.

На сторінці Wanted вийшло відео про цікаві лайфгаки, за допомогою яких ви зможете отримати бажане і поставити опонента на місце.

Коли вас хтось ображає, замість того, щоб діяти емоційно, ви маєте максимально тримати себе в руках і зовнішньо залишатись у повному спокої. Ваша задача - довести людині, що її слова для вас не мають значення, оскільки вам просто начхати на них, і на цю людину в цілому. Найкращий спосіб зробити це — витримати паузу. Нехай людина почне відчувати дискомфорт у мовчанні, а потім просто запитайте: “Все гаразд?”.

Скажімо, хтось бреше вам, і ви знаєте, що він бреше. Просто подивіться людині в очі і нічого не кажіть. Коли хтось знає, що бреше, йому буде дуже некомфортно, а мовчання надає особливу вагу останньому, хто говорив. Отже, ви поставите людину у максимально незручне становище і вона почне нервувати. Аби “додати вогнику”, можете злегка посміхнутись, лиш трішки піднявши куточки губ.

Коли ви сваритеся, замість того, щоб кричати та нервувати, зберігайте спокій. Зрозумійте, що під час суперечок обидві сторони підвищують голос, а вам не треба цього, як і не треба ототожнювати себе з опонентом. Замість того, щоб продовжувати говорити щось цій людині, зупиніться і тихо спитайте її щось, і в момент, коли вона замовчить, ви озвучите їй свою думку. Основне правило будь-якої суперечки: як тільки ви починаєте зриватися і підвищувати голос аж до крику - ви програли. Спокійно висловлені аргументи краще сприймаються та засвоюються, а ще дуже дратують.

Якщо неприємне спілкування затягується і вам не дають спокою, треба поставити людині запитання, наприклад: "Що змусило вас це сказати (зробити)?". Ця дія має назву "Поставити над агресором начальника". Таким запитанням ви продемонструєте, що людина стала іграшкою власних пристрастей.

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