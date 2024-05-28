Психологія впливу: лайфгаки на кожен день, які допоможуть вам отримати бажане

Описані дії не є небезпечними, хоча стосуються психології впливу та є маніпуляцією, але ви маєте усвідомлювати те, що робите.
Усі ситуації, коли на нас словесно нападають, схожі між собою: агресор намагається забрати собі право судити нас і вдертися в наш емоційний простір.
На сторінці Wanted вийшло відео про цікаві лайфгаки, за допомогою яких ви зможете отримати бажане і поставити опонента на місце.
- Коли вас хтось ображає, замість того, щоб діяти емоційно, ви маєте максимально тримати себе в руках і зовнішньо залишатись у повному спокої. Ваша задача - довести людині, що її слова для вас не мають значення, оскільки вам просто начхати на них, і на цю людину в цілому. Найкращий спосіб зробити це — витримати паузу. Нехай людина почне відчувати дискомфорт у мовчанні, а потім просто запитайте: “Все гаразд?”.
- Скажімо, хтось бреше вам, і ви знаєте, що він бреше. Просто подивіться людині в очі і нічого не кажіть. Коли хтось знає, що бреше, йому буде дуже некомфортно, а мовчання надає особливу вагу останньому, хто говорив. Отже, ви поставите людину у максимально незручне становище і вона почне нервувати. Аби “додати вогнику”, можете злегка посміхнутись, лиш трішки піднявши куточки губ.
- Коли ви сваритеся, замість того, щоб кричати та нервувати, зберігайте спокій. Зрозумійте, що під час суперечок обидві сторони підвищують голос, а вам не треба цього, як і не треба ототожнювати себе з опонентом. Замість того, щоб продовжувати говорити щось цій людині, зупиніться і тихо спитайте її щось, і в момент, коли вона замовчить, ви озвучите їй свою думку. Основне правило будь-якої суперечки: як тільки ви починаєте зриватися і підвищувати голос аж до крику - ви програли. Спокійно висловлені аргументи краще сприймаються та засвоюються, а ще дуже дратують.
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Якщо неприємне спілкування затягується і вам не дають спокою, треба поставити людині запитання, наприклад: "Що змусило вас це сказати (зробити)?". Ця дія має назву "Поставити над агресором начальника". Таким запитанням ви продемонструєте, що людина стала іграшкою власних пристрастей.
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