Психологія впливу: топ-3 способи змусити людину пошкодувати, що втратила вас

Пропонуємо вам напрочуд прості правила, які допоможуть пережити розставання, або привернути до себе увагу людини, у якій ви зацікавлені.

Перше і основне, що ви маєте пам’ятати і дійсно усвідомлювати, чи варта людина, яка відмовилась від вас і ваших почуттів, вашої уваги. Чи дійсно це те, чого ви бажаєте.

Якщо так, пропонуємо вам три легкі способи підштовхнути людину до усвідомлення втрати і розуміння вашої важливості. Це не НЛП, тому шкоди вам, або комусь не буде.

Отже, способи змусити людину шкодувати:

Перестаньте переслідувати людину. Коли ви перестанете бігати за кимось і по-справжньому відпустите людину, це змусить її зрозуміти вашу цінність і те, що вона втратила. Пам’ятайте, що бігати за кимось – це принижувати власну гідність, бути слабким. А слабких ніхто не любить, хіба що, аби використати у власних цілях. Не витрачайте багато часу на дзвінки і повідомлення людині. Не написуйте і не пишіть завжди першими. Не відповідайте одразу, як побачили повідомлення. Людина на протилежному кінці дроту має розуміти, що ви не сидите і кожну хвилину очікуєте заповітне повідомлення. Створіть простір і відстань між вами, аби вони гідно оцінили вас, і вашу важливість. Дбайте про власне життя і в першу чергу думайте про себе. Це також допоможе вам забути людину. Будьте загадковими і живіть своїм життям. Не будьте відкритою книгою, яку “перечитав кожен, хто приходив до бібліотеки”. Не треба всім і кожному відкривати душу і серце, впускати у своє життя і ділитись негараздами. Пам'ятайте золоте правило: “Більшості ваші проблеми не потрібні, інші просто порадіють ним”. Почніть дбати про себе, думати про власне життя і ставити себе на перше місце. Ви підсвідомо почнете забувати про існування людини, а це автоматично стане для неї сигналом, що вона вам більше не цікава.

Якщо ви звернули увагу, головною ідеєю всіх трьох правил є увага, повага і любов до себе. Життя – складна штука, і заслужити повагу суспільства надзвичайно важко, але можливо. Перший крок – власна повага до себе та здоровий егоїзм.

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