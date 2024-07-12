Ревнощі у стосунках – це норма: розповідає сексологиня

З усіх сильних емоцій, які проявляють люди, ревнощі - одна з найбільш тривожних, адже інколи саме вони розкривають нас не з найкращої сторони.

Поширена помилкова думка про ревнощі полягає в тому, що це те саме, що й заздрість. Насправді почуття заздрості пов’язані з бажанням чогось, що є у когось, а ревнощі - це страх втратити щось (коханця, підвищення по службі, друга тощо) через когось іншого.

Сексологиня Emily Morse поділилась зі своїми підписниками власними думками щодо ревнощів. До речі, виявляється не лише люди, а навіть дикі тварини, такі як шимпанзе та слони, проявляють ревниву поведінку.

Ревнощі — це передбачувана емоція, що прагне запобігти втрат і спонукають нас вживати запобіжних заходів щодо них. Якщо нічого не виходить і партнер заводить роман, ця ситуація викликає злість, депресію та розчарування.

Немає сумніву, що кожен відчуває певний рівень ревнощів у той чи інший момент. Вважається, що жінки частіше ревнують, просто тому, що вони більш чесні та більш сприйнятливі до своїх емоцій, ніж чоловіки.

Тригери чоловічих і жіночих ревнощів, як правило, однакові. Обидві статі починають ревнувати, коли вони бояться втратити щось або когось цінного для них. Зазвичай, жінки, швидше за все, націлять ревнощі на суперницю, а не на партнера.

Види ревнощів:

Романтичні ревнощі

Романтичні або сексуальні ревнощі - мабуть, найпоширеніший тип. Цікаво, що частіше за все, перша сварка в романтичних стосунках виникає саме через ревнощі.

Заздрість до роботи або влади

Така форма властива людям, які заздрять "втраченому" підвищенню, рівню зарплати чи іншим питанням, пов’язаним з роботою.

Ревнощі до друзів

Люди часто бояться втратити друга через когось іншого, з ким йому буде цікавіше чи комфортніше.

Сімейні ревнощі

Суперництво між братами та сестрами є характерною ознакою цього типу ревнощів.

Аномальні ревнощі

Часто описуються будь-яким із таких прикметників, як хворобливі, психотичні, патологічні, маревні або тривожні ревнощі. Це тип у деяких випадках пов’язаний з психічним захворюванням, таким як параноя чи шизофренія, або хімічним дисбалансом у мозку.

Хоча повністю уникнути ревнивих почуттів ніколи не вдасться, експерти вважають, що ревниву поведінку можна контролювати. Треба бути чесними один з одним, щоб уникнути накопичення невисловлених емоцій. Негативні почуття, як правило, з часом проявляють себе в невтішно ревнивому вигляді. Довіра також є ключовим компонентом уникнення болісних ситуацій.

Як проявляються ревнощі:

Нав’язливість дій;

Критика;

Пошук постійної несправедливості;

Звинувачення;

Відчуття недовіри;

Надмірна опіка чи підозрілість;

Запальність характеру;

Словесні образи.

Симптоматика "ревнивця":

Біль в животі;

Головний біль;

Біль у грудях;

Гіпертонія;

Тахікардія у спокійному стані;

Збільшення або втрата ваги;

Безсоння чи порушення сну;

Поганий апетит;

Ослаблений імунітет.

Вміння розпізнавати ревнощі - це навичка. Якщо ви їх відчуваєте, знайдіть доступні методи їх подолання, що підійдуть саме вам. Пам'ятайте, ревнощі не виправдовують маніпуляцій чи образ. Якщо спроби подолання не працюють або вже виникає загроз вашим відносинам, варто звернутися за консультацією до спеціаліста.

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