Різдвяні та новорічні ігри для веселого свята: для дітей, дорослих і всієї родини
Різдвяна та новорічна вечірки — це не лише стіл із наїдками, подарунки під ялинкою та фонові колядки. Щоб свято запам’яталося, варто додати до сценарію ігри, які об’єднують гостей, знімають напруженість та створюють ту саму магію, заради якої ми любимо зимові свята.
Добре підібрані різдвяні розваги працюють як ідеальний криголам — вони залучають і дітей, і дорослих, дають можливість перепочити між стравами та наповнюють дім сміхом. Видання Martha Stewart підготувало добірку ігор, які легко адаптувати під будь-який формат святкування.
Ігри для дітей
Коли ви плануєте ігри для малечі, важливо враховувати вік і рівень складності — вони мають бути не надто простими, але досяжними та креативними.
«Знайдіть різдвяний огірок». Одна з найпопулярніших західних традицій. Зелений скляний огірок-хитрун ховають серед гілок ялинки. Хто першим знайде — отримує невеличкий подарунок.
«Прикріпіть ніс оленю». Класична гра з пов’язкою на очах — діти намагаються прикріпити червоний «ніс» паперовому оленю, орієнтуючись лише на підказки.
«Різдвяне бінго-полювання». Бінго-картки з предметами, які можна знайти в домі, наприклад, іграшки, гірлянди, омела та пряники. Перемагає той, хто першим заповнить ряд.
«Вгадайте кількість цукерок». Прозорі банки з карамельками чи тростинками — діти записують свої припущення щодо їхньої кількості. Найближча відповідь перемагає та переможець забирає солодкий приз.
«Гра у пакування подарунків». Діти загортають коробки у папір і стрічки у кухонних рукавицях. Швидкість і фантазія — головні критерії.
«Полювання на цукеркові тростини». Солодощі ховають по всьому дому, а діти збирають їх у панчохи чи кошики.
«Декорування сніговиків із кексів». Тут не важливий результат, головне — процес і свобода творчості: маршмелоу, посипки, глазур і фантазія без меж.
Ігри для дорослих
Для дорослої компанії ігри можуть бути персоналізованими, з гумором і легким змаганням. Важливо попередити гостей заздалегідь — тоді всі налаштуються на активну участь.
«Таємний Санта». Класика свят. Гості обмінюються подарунками та намагаються вгадати, хто саме був їхнім таємним благодійником.
«Гра з дитячими фото». Світлини гостей у віці 3–6 років розміщують у рамках по всьому дому. Завдання — вгадати, хто є хто.
«Конкурс коктейлів». Гості створюють напої з різдвяним настроєм. Перемагає найсмачніший чи найкреативніший.
«Кіноманія». Запитання про культові різдвяні фільми — ідеально для поціновувачів святкової класики.
Конкурс светрів. Що екстравагантніший різдвяний светр, то вищі шанси на перемогу.
Ігри для всієї родини
Коли за столом і діти, і дорослі, ігри мають бути універсальними та цікавими навіть для спостерігачів.
«Передай бант». Святкова версія «гарячої картоплі» — бант передають по колу, поки не зупиниться таймер.
«Змагання з декорування печива». Можна додати час, тему чи навіть працювати у парах із зав’язаними очима.
«Пантоміма». Різдвяні персонажі, фільми, пісні — сміх гарантований.
«Кидання кілець на оленів». Мінівінки потрібно накинути на шию іграшковим оленям.
«20 запитань — святкова версія». Гравці відповідають лише «так» або «ні», щоб вгадати різдвяний предмет.
«Гра з харчовою плівкою». У клубок із плівки загортають дрібні подарунки. Учасники почергово розмотують його у рукавицях.
«Пряникові будиночки». Будівництво солодких будиночків — командне або індивідуальне.
«Вгадай мелодію». Декілька нот різдвяних хітів — і боротьба за першість починається.
«Вгадай аромат Різдва». Кориця, хвоя, печиво, какао — учасники із зав’язаними очима визначають запахи.
Різдвяні ігри — це простий спосіб перетворити звичайну вечірку на теплий, живий і незабутній вечір. Вони не потребують складної підготовки, але створюють емоції, які залишаються надовго — саме з них і складається справжня магія свята.