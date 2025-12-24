Різдвяні та новорічні ігри для веселого свята: для дітей, дорослих і всієї родини

Різдвяні та новорічні ігри для веселого свята / © Credits

Добре підібрані різдвяні розваги працюють як ідеальний криголам — вони залучають і дітей, і дорослих, дають можливість перепочити між стравами та наповнюють дім сміхом. Видання Martha Stewart підготувало добірку ігор, які легко адаптувати під будь-який формат святкування.

Ігри для дітей

Коли ви плануєте ігри для малечі, важливо враховувати вік і рівень складності — вони мають бути не надто простими, але досяжними та креативними.

«Знайдіть різдвяний огірок». Одна з найпопулярніших західних традицій. Зелений скляний огірок-хитрун ховають серед гілок ялинки. Хто першим знайде — отримує невеличкий подарунок.

«Прикріпіть ніс оленю». Класична гра з пов’язкою на очах — діти намагаються прикріпити червоний «ніс» паперовому оленю, орієнтуючись лише на підказки.

«Різдвяне бінго-полювання». Бінго-картки з предметами, які можна знайти в домі, наприклад, іграшки, гірлянди, омела та пряники. Перемагає той, хто першим заповнить ряд.

«Вгадайте кількість цукерок». Прозорі банки з карамельками чи тростинками — діти записують свої припущення щодо їхньої кількості. Найближча відповідь перемагає та переможець забирає солодкий приз.

«Гра у пакування подарунків». Діти загортають коробки у папір і стрічки у кухонних рукавицях. Швидкість і фантазія — головні критерії.

«Полювання на цукеркові тростини». Солодощі ховають по всьому дому, а діти збирають їх у панчохи чи кошики.

«Декорування сніговиків із кексів». Тут не важливий результат, головне — процес і свобода творчості: маршмелоу, посипки, глазур і фантазія без меж.

Ігри для дорослих

Для дорослої компанії ігри можуть бути персоналізованими, з гумором і легким змаганням. Важливо попередити гостей заздалегідь — тоді всі налаштуються на активну участь.

«Таємний Санта». Класика свят. Гості обмінюються подарунками та намагаються вгадати, хто саме був їхнім таємним благодійником.

«Гра з дитячими фото». Світлини гостей у віці 3–6 років розміщують у рамках по всьому дому. Завдання — вгадати, хто є хто.

«Конкурс коктейлів». Гості створюють напої з різдвяним настроєм. Перемагає найсмачніший чи найкреативніший.

«Кіноманія». Запитання про культові різдвяні фільми — ідеально для поціновувачів святкової класики.

Конкурс светрів. Що екстравагантніший різдвяний светр, то вищі шанси на перемогу.

Ігри для всієї родини

Коли за столом і діти, і дорослі, ігри мають бути універсальними та цікавими навіть для спостерігачів.

«Передай бант». Святкова версія «гарячої картоплі» — бант передають по колу, поки не зупиниться таймер.

«Змагання з декорування печива» . Можна додати час, тему чи навіть працювати у парах із зав’язаними очима.

«Пантоміма». Різдвяні персонажі, фільми, пісні — сміх гарантований.

«Кидання кілець на оленів». Мінівінки потрібно накинути на шию іграшковим оленям.

«20 запитань — святкова версія». Гравці відповідають лише «так» або «ні», щоб вгадати різдвяний предмет.

«Гра з харчовою плівкою» . У клубок із плівки загортають дрібні подарунки. Учасники почергово розмотують його у рукавицях.

«Пряникові будиночки». Будівництво солодких будиночків — командне або індивідуальне.

«Вгадай мелодію». Декілька нот різдвяних хітів — і боротьба за першість починається.

«Вгадай аромат Різдва». Кориця, хвоя, печиво, какао — учасники із зав’язаними очима визначають запахи.

Різдвяні ігри — це простий спосіб перетворити звичайну вечірку на теплий, живий і незабутній вечір. Вони не потребують складної підготовки, але створюють емоції, які залишаються надовго — саме з них і складається справжня магія свята.