Різниця між поколіннями

Тема поколінь стала справжньою сенсацією у корпоративному світі. «Як управляти Поколінням Z?», «Міленіали не затримаються на посаді», «Бебі-бумери не терплять змін» — такі заголовки з’являються ледь не щодня. Особливо це актуально у сфері охорони здоров’я, де дефіцит кадрів і вигорання стали нормою, про це розповіло видання RTÉ.

Популярні стереотипи про покоління здаються простими поясненнями складних проблем. Але, як показує дослідження ірландських лікарень, вони не відображають реальність. Найсильніший фактор, який визначає, чи залишиться людина на роботі, — це якість лідерства, а не рік народження.

Різниця поколінь — не точне пояснення

Відмінності між поколіннями на роботі не такі очевидні, як здається. Багато досліджень не підтверджують передбачувані різниці, інші ж плутають «покоління» з «віком» або «кар’єрною стадією». Складнощі також виникають через:

різні національні та культурні контексти;

недостатній аналіз гендеру та етнічності;

короткострокові дослідження, які не відстежують людей протягом тривалого часу.

У результаті, багато HR практик будується на хибних припущеннях і лише підкріплює стереотипи замість того, щоб розв’язувати реальні проблеми.

Лідерство, яке працює

Що зменшує бажання піти з роботи:

Позитивне лідерство: довіра, чесність, доступність керівника та фокус на сильних сторонах співробітників;

Психологічна безпека: можливість висловлювати думку, ставити питання та робити помилки без страху покарання;

Можливість впливати на свою роботу: наприклад, через самостійне формування обов’язків.

Ці фактори важливі для всіх, незалежно від віку чи покоління. Потреби, які раніше трактували як «поколіннєві», насправді універсальні для людей.

Взаємодія поколінь — не конфлікт

Молодші працівники цінують регулярний зворотний зв’язок, кар’єрний розвиток та доступність керівників. Старші колеги наголошують на професійній ідентичності, стабільності та командній підтримці. Важливо розуміти, що ці відмінності не суперечать одна одній. Коли лідерство інклюзивне та поважне, різні потреби стають компліментарними, а не конфліктними.

Інструменти позитивного лідерства

Менторство у дві сторони: молодь навчає досвідчених колег цифровим навичкам, старші працівники діляться своїм практичним досвідом.

Зворотний зв’язок, сфокусований на сильних сторонах.

Видимі та доступні до зв’язку лідери, а не керівники за «кадровими лаштунками».

Це створює культуру довіри, де різниця між віком не ламає команду, а стає її перевагою.

Глобально всі ми бачимо тенденцію до розділення: «ми проти них» або «старші проти молодих», але необхідно памʼятати, що у робочих стосунках та у суспільстві це руйнівно. Замість того щоб боротися з Поколінням Z або Міленіалами, слід зосередитися на розвитку лідерів, які вміють вибудовувати довіру, бачити людей, а не категорії та поєднувати добробут і продуктивність.

У будь-якій організації, позитивне лідерство — не «приємний бонус», а один із найефективніших способів підтримати талант і допомогти людям процвітати.