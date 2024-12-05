Що таке негінг і чому він може бути токсичним для ваших стосунків

Якщо ви ще не знаєте, що таке негінг, як він може вам нашкодити і як його розпізнати та правильно відреагувати, вам варто в цьому питанні розібратися.

«Негінг» — це новий термін (що походить від слова negative — негативний), який описує тип токсичної поведінки, з якою майже кожен стикався в якийсь момент свого життя — члени сім'ї, які засуджують, погані однокласники або байдужі романтичні партнери. Щоб розібратися в тому, що таке негінг редакція Pure Wow розпитала експертку зі психічного здоров'я — Дженніфер Келман.

Що таке негінг

Отже, що таке негінг? Коротка відповідь: це будь-який вид спілкування, який покликаний принизити вас або змусити вас почуватися невпевнено. Існують різні причини, з яких людина може вдатися до негінгу, але слід зазначити, що в серйозніших випадках ця поведінкова модель пов'язана з емоційним насильством, найімовірніше, з боку людини з не дуже приємними рисами нарцисичними особистості.

За словами Келман, негінг — досить широкий термін, який можна використовувати для опису поведінки людини, яка, загалом, налаштована негативно. Але це глибше, ніж просто те, як людина може поводитися, якщо у нього поганий настрій, у нього був поганий день або вона просто не почувається особливо бадьорою. Негінг у взаєминах зазвичай вказує на людину, яка невпевнена в собі і тому намагається зміцнити себе, принижуючи іншу людину, каже Келман, додаючи, що приниження не завжди робляться очевидними, прямими способами.

Що робить негінг шкідливим

Той факт, що негінг має на увазі тонкі образи, надзвичайно важливий, а саме тому, що цей підхід може бути найбільш руйнівним. Якби хтось підійшов до вас і назвав вас потворним, ви, мабуть, сказали б: "Добре, пішов ти. Ти грубіян". Негінг, з іншого боку, більш підступний, тому що він має на увазі замасковані образи. Келман ілюструє цю різницю на такому прикладі. Скажімо, ви причепурилися перед побаченням зі своїм хлопцем і почуваєтеся чудово. Коли ви виходите з кімнати, ваш партнер каже: "Пам'ятаєш ту сукню, яку ти носила минулого тижня? Ти мала у ній дуже добрий вигляд". І в результаті ви починаєте гадати, чи не намагався ваш партнер сказати вам, що ви не маєте добрий вигляд у вбранні, яке ви зараз носите. Справді, негінг покликаний посіяти насіння сумнівів, невпевненості та загальної розгубленості. Адже вас не просто образили, правильно? Чи образили? Ви можете не бути впевненими, але ви впевнені, що почуваєтеся не так добре, як кілька хвилин тому. Негінг тримає вас у напруженості, він змушує вас розмірковувати, і це робиться з наміром створити чи підтримувати нездорову динаміку влади у взаєминах, каже Кельман. Іншими словами, це форма емоційного насильства, тісно пов'язана з газлайтингом, яка справді може спотворити ваше самовідчуття та підірвати вашу впевненість у собі, одночасно змушуючи вас продовжувати шукати схвалення вашого кривдника. негінг — це високоефективна тактика маніпуляції, яка досить тонка, щоб тримати кривдника поза докором.

Що таке негінг / Фото: www.credits

10 ознак негінгу

Двозначні компліменти

Двозначні компліменти — одна з ознак негінгу. Хтось каже вам щось приємне, але додає до компліменту образу. І те, і те правда. Ви дійсно отримуєте комплімент, і в той же час інша рука підходить і плескає вас одразу після цього, пояснює Келман. Найгірше те, що навіть якщо образа вдарила сильніше, ніж комплімент, вам буде важко змусити кривдника визнати це. Натомість ви, найімовірніше, почуєте: «Я просто зробив вам комплімент, чорт забирай!»

Приклади:

"Ці джинси дійсно подовжують твої короткі ноги і змушують тебе мати чудовий вигляд!"

"Ти справді здала цей тест! Я так пишаюся тобою, що ти нарешті продемонстрували рівень вищий за середній!"

"Ух ти! Ти знайшла роботу! Мабуть, співбесіда минула дуже добре... Я й не знав, що ти здатна на це".

Порівняння з іншими людьми

Люди, які займаються негінгом, просто люблять робити порівняння. На жаль, вони ніколи не бувають на вашу користь. Натомість порівняння призначені для того, щоб підкреслити ваші недоліки та змусити вас почуватися збентеженим та неадекватним. Нижче наведено приклади — і обов'язково зверніть увагу на схожість між двозначними компліментами та образливими порівняннями, тому що багато цих показників заперечення дуже тісно пов'язані.

Приклади:

"О, ти маєш чудовий вигляд, коли носиш такий макіяж! А ти бачила таку? Мені подобається, як вона це робить".

"Ця підлога брудна. Не розумію, чому ти не маєш часу пилососити, коли [вставте ім'я близької подруги] може піклуватися про своїх дітей і утримувати будинок у чистоті".

"Ти намагаєшся оновити своє резюме? Тобі справді варто попросити таку-то про допомогу. Вона сильна у написанні і має ще значнішу кар'єру".

Зауваження, покликані змусити вас сумніватися у собі

Знову ж таки, всі ці речі переплітаються, але одна тема, що повторюється, коли справа доходить до негінгу, — це невпевненість у собі. Людина активно хоче, щоб ви почувалися невпевнено. Нею, мабуть, рухає невпевненість, ревнощі або й те, й інше… і вона безумовно не хоче бачити, як ви насолоджуєшся заслуженою впевненістю.

Приклади:

«Я здивований, що ти збираєшся подати заявку на це стажування. Здається, це буде надто стресовим для тебе...»

«Той подарунок, який ти купив для того-то, просто буде припадати пилом».

Нехтування вашими ідеями

Якщо хтось із ваших близьких відключається, відмахується або іншим чином відкидає ваші амбіції — або навіть просто ваші пропозиції та ідеї — ви, мабуть, відчуваєте серйозний негінг. Тим не менш, було б недоглядом не згадати, що для пар нормально вести ділові розмови, що включають висловлення сумнівів щодо рішень, які впливають на обидві сторони. Тим не менш, якщо вас постійно відключають або взагалі не відчуваєте, що вас чують, ви можете вважати це червоним прапором.

Приклади:

Ви: «Дякую, що пішли зі мною в справді автентичний ресторан за межами курорту». Вони: «Звичайно, це була б чудова ідея, якби не вартість таксі та відсутність кондиціонера».

"Дуже мило, що ви хочете почати свій власний бізнес, але ви ніколи не заробите на цьому гроші".

«Немає сенсу повертатися до школи та брати на себе це зобов'язання. Я заробляю достатньо грошей для нас обох, тож можеш просто розслабитися».

Демонстрація переваги

Ви приходите додому з чудовими новинами, якими можна поділитись; якимось досягненням, великим чи маленьким, яким ви справді пишаєтесь. На жаль, те, що ви вважали радісним святкуванням своєї історії успіху, починає трохи бути схожим на змагання. Неважливо, хто це — ваш партнер, ваш друг чи ваша мама, — якщо людина, про яку йдеться, негайно перекладає розмову на себе та свої попередні досягнення, ви, наймовірніше, маєте справу з негінгом. У результаті раптово ви переходите від почуття прекрасного від того, чого ви тільки-но досягли для себе, до приниженого і негативного ставлення до свого досягнення. Іншими словами, ваше здорове его просто було придушене чиїмось хворим.

Приклади:

Ви: «Ця історія, яку я щойно написав, вийшла справді чудовою, і мій редактор сказав, що вона дуже добре працює!» Вони: Це круто. Я пам'ятаю, як я був натхненний, коли мою роботу опублікували в... (популярному журналі). Мені справді варто знову зайнятися письменством. У мене це виходило».

«О, ти їдеш у чотириденне відрядження на Майорку? Я пам'ятаю, як працював у відділі зв'язків із громадськістю в іспанській компанії, і вони цілий місяць пригощали мене вином та вечерями по всій країні. Хочете подивитись фотографії?»

Що таке негінг / Фото: Credits

Запитання, які здаються образами

Коли справа доходить до негінгу та маніпуляції, образливі запитання є одним із найбільш явних порушень. Ідея тут у тому, що коли людина, яка займається негінгом, ображає вас знаком питання в кінці, це відносно нешкідливо. Просто безневинне питання, правда? Доброзичливий початок розмови? Не зовсім.

Приклад:

"Тобі не здається, що ця сукня трохи замала?"

"Ти дійсно думаєш, що в тебе є навички багатозадачності, необхідні для такої роботи?"

Недоречні та злі жарти

Ще одна явна ознака негінгу — це тонке піддражнювання, тому що за допомогою нього вас намагаються змусити відповідати тому, як хочуть, щоб діяли чи мали вигляд, каже Келман. Якщо ви скажете, що ваші почуття були зачеплені, ви напевно почуєте щось на кшталт «заспокойся», «це був просто жарт» або «не будь такий чутливий».

Пам'ятайте, що піддражнювання і глузування можуть бути абсолютно нешкідливими і навіть корисними в певних сенсах. Здорове піддражнювання поважає межі і не відбувається, коли людина, на яку воно спрямоване, не сміється з жарту. Підсумок: якщо жартівник спеціалізується на образливій комедії, а ви є основною ціллю, але не хочете бути нею, вам, ймовірно, слід купити квитки на інше шоу.

Приклад:

«Я б ніколи не повів Емму до такого шикарного ресторану. З того, як вона їсть, можна подумати, що вона виросла в коморі!

«О, не чекайте, що Кеті зрозуміє це. Вона ходила лише до державної школи».

Прямі образи під маскою «конструктивної критики»

За словами експерта, у любовних стосунках чи дружбі насправді немає потреби у конструктивній критиці. негінг часто маскується під «конструктивну критику», але в більшості випадків інша людина не просила про це, не хоче цього і не потребує цього». І коли ви розумієте, що таке негінг насправді (тобто спосіб утвердити владу чи домінування у відносинах), це має сенс. Двоє людей, які вважають себе рівними — ровесниками, якщо хочете — не беруть на себе сміливість роздавати непрохану критику, а потім називати її конструктивною. Це не означає, що ви не можете протистояти своєму партнерові з питань — різниця в тому, чи вирішуєте ви проблему, яка впливає на ваші стосунки... чи просто чіпляєтеся. З іншого боку, якщо це відбувається з вами і ваше перше почуття — щось на зразок «ем, вас ніхто не питав», тобто велика ймовірність, що ця така корисна людина насправді просто чіпляється.

Приклад:

«Якщо ви покращили ваші навички організації та планування, ці поїздки пройдуть набагато легше».

«Вам справді потрібно попрацювати над кількістю кроків. Ви стаєте старшим і набираєте вагу. Я просто турбуюся, що ви недостатньо мотивовані, щоби бути активними».

Применшення та ігнорування ваших почуттів

Можливо, найгірша частина боротьби з негінгом полягає в тому, що його дуже важко ефективно розпізнати. Цей тип емоційної та словесної образи так майстерно ховається за допомогою двозначних компліментів, так званих жартів тощо, що коли ви справді стикаєтеся з кривдником, йому навіть не потрібно визнавати якихось провин — і, швидше за все, він цього не зробить. За словами Кельмана, для людей, які займаються негінгом, дуже типово «намагатися применшити свою провину або просто її не визнати.

Людина, яка ненавмисно неґгує, коментуватиме ваші претензії доброзичливо, наприклад, «Мені так шкода, що я зачепив твої почуття. Я більше не так жартуватиму», тоді як токсична людина має усвідомлене чи несвідоме бажання використовувати цей стиль спілкування як засіб отримання влади та контролю. Він, швидше за все, проігнорує ваші почуття і, можливо, навіть газлайтитиме вас, коли ви вкажете йому на його шкідливу поведінку.

Приклад:

«Боже, ти такий невпевнений у собі!»

«Чому ти такий чутливий? Це був просто жарт!»

"Ось бачиш, ось чому я не можу з тобою ні про що говорити!"

Заперечення критики та подання себе в ролі жертви

Відхилення і оборонна позиція є нормою, коли мова йде про токсичну людину з негруючим стилем спілкування, але це може дійсно застати вас зненацька, коли вона зайде на крок далі і зміниться з вами ролями. У важких випадках неггинга, коли є справжнє емоційне насильство, людина іноді реагує те що, що його власне погане поведінка було помічено, розповідаючи історію, де він є жертвою. Це тільки посилює замішання та невпевненість у собі, які вже відчуває справжня жертва негінгу.

Приклад:

«Неважливо, що я кажу, ти завжди знаходиш спосіб змусити мене відчути себе такою поганою людиною».

«Можливо, я тобі просто не подобаюся, тому що я почуваюся зараз справді засудженим».

Правда в тому, що іноді будь-яка людина може бути винна в ненавмисному негінгу.

Тому справедливо буде сказати, що цей стиль спілкування проблематичний, навіть образливий, коли він стає звичкою, що повторюється, або якщо хтось від нього страждає. Найкращий лакмусовий тест на те, чи є негінг проблемою у ваших відносинах, — просто сказати людині, що ви відчуваєте, коли це відбувається. Якщо оточуючі не коригують свою поведінку відповідним чином, то є велика ймовірність, що вони продовжать завдавати цієї шкоди, не звертаючи уваги на ваші почуття. І це найбільший червоний прапор із усіх.

Негінгг за своєю суттю є негативним стилем спілкування, який включає двозначні компліменти або тонкі образи, які викликають замішання, невпевненість у собі і біль у людини, яка їх отримує, але за які дуже важко закликати кривдника до відповідальності. Якщо ви регулярно стикаєтеся з таким зверненням, це є емоційним насильством, і вам було б розумно переглянути стосунки, які у вас склалися з людиною, яка відповідає за негінг, — за умови, що ви вже висловили їй свої почуття і не побачили жодних змін.

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