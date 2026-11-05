Щасливі разом: як спільні звички у стосунках впливають на старіння

як спільні звички у стосунках впливають на старіння / © Associated Press

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Затишні вечори перед серіалом до другої ночі, піца замість повноцінної вечері, вихідні на дивані та обіцянка почати займатися спортом із понеділка — знайомий сценарій багатьом. У стосунках такі маленькі ритуали часто стають способом зблизитися. Ми переймаємо звички одне одного, насолоджуємося спільним комфортом і відчуваємо, що між нами є особливий зв’язок.

Та виявляється, не всі спільні звички однаково корисні. Видання PsyPost розповіло про дослідження, опубліковане у журналі Brain, Behavior, and Immunity, яке показало, що зв’язок між задоволеністю шлюбом і біологічним старінням може залежати від того, як саме пара живе. Іноді романтична близькість і турбота одне про одного йдуть пліч-о-пліч зі здоровим способом життя, а іноді спільний комфорт непомітно перетворюється на звичку нехтувати власним здоров’ям.

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Любов об’єднує не лише серця, а й шкідливі звички

Дослідницька команда вирішила з’ясувати, чому задоволеність стосунками не завжди однаково впливає на здоров’я партнерів.

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У центрі уваги опинилася теорія відповідності симптомів і систем («symptom-system fit theory»), її суть полягає у тому, що певні моделі поведінки можуть допомагати партнерам відчувати емоційну єдність, навіть якщо самі ці моделі не надто корисні для здоров’я. Наприклад, пара може відчувати особливу близькість, коли разом засиджується допізна за переглядом серіалу, замовляє фастфуд після важкого дня чи регулярно відкладає тренування заради відпочинку вдома. Такі ритуали дарують відчуття комфорту, спільності та задоволення стосунками.

Проблема у тому, що те, що емоційно зближує, не обов’язково підтримує фізичне здоров’я. Якщо нездорові звички стають частиною спільного способу життя, вони можуть нівелювати деякі переваги щасливих стосунків.

Щасливі стосунки можуть бути корисними, але за певних умов

Початкові результати дослідження виявили цікаву закономірність, люди, які були задоволеніші шлюбом, загалом мали нижчі рівні білка, пов’язаного зі старінням клітин. Проте цей зв’язок спостерігався серед пар, які регулярно займалися фізичною активністю.

Схожа картина з’явилася під час аналізу розмов. Партнери, які активно підтримували одне одного та позитивно взаємодіяли під час обговорень, демонстрували ознаки повільнішого старіння за деякими показниками ДНК та нижчі рівні білка, пов’язаного зі старінням клітин. Однак цей ефект був серед пар із здоровим способом життя.

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Водночас дослідники зазначили, що після суворіших перевірок частина початкових даних перестала бути значущою. Тож ці результати варто сприймати як підказки, а не остаточні докази.

Загальний висновок такий: якість стосунків і повсякденні звички можуть бути пов’язані між собою, коли мова йде про здоров’я. Емоційна підтримка має значення, проте її вплив не варто розглядати окремо від способу життя.

Коли щастя поєднується з нездоровим способом життя

Найцікавіші результати з’явилися після того, як науковці порівняли показники учасників на початку дослідження та через два роки. Пари, які спочатку казали про високу задоволеність шлюбом, демонстрували повільніше зростання рівня білка «старіння» протягом дослідження. Це узгоджується з припущенням, що якісні стосунки можуть мати певні переваги для здоров’я. Проте у парах, які були задоволені стосунками, але мали проблеми зі сном і нездорові харчові звички, виявили швидше скорочення білка «старіння».

Це не означає, що щасливий шлюб буквально змушує людину старіти швидше. Однак воно вказує на важливий нюанс: задоволеність стосунками не завжди компенсує наслідки нездорового способу життя.

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Можна мати близьку людину поруч, почуватися коханими та водночас регулярно недосипати, мало рухатися та харчуватися абияк. Емоційне щастя та фізичне здоров’я не завжди рухаються в одному напрямку.

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