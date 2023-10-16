Скільки українок залишиться за кордоном після війни - дослідження сайту знайомств

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну викликало тектонічні зрушення у глобальних міграційних потоках. Мільйони українок з дітьми у пошуках безпеки та кращого життя вирушили до різних країн Європи та світу. Вже зараз українська влада замислюється: скільки вимушених переселенок повернеться додому?

Існують різні методики оцінки цього показника і одну з них представив сайт знайомств UkrDate.

За даними ООН та «Центру економічної стратегії», станом на серпень 2023 року за межами країни перебуває близько 2,7 мільйона дорослих українок віком від 18 років і старше.

Найбільше вимушених переселенок у Німеччині та Польщі, а другий ешелон країн, що дали притулок нашим співгромадянам, склали Чехія, США та Канада. Мільйонний потік наших співгромадянок позначився і на відвідуваності сайту знайомств, адже людям властиво шукати опору в нових зв'язках, а через інтернет їх зав'язати набагато простіше. Лише з березня по жовтень 2022 року кількість нових реєстрацій на UkrDate з-за кордону зросла у 8 разів.

Значну частину нових акаунтів зареєстрували саме жінки, які в якості місця народження вказали Україну, але фізично перебували в інших країнах. Це легко зробити завдяки зручному інтерфейсу сайту UkrDate, який дозволяє створити обліковий запис з будь-якого пристрою та з будь-якої європейської країни. На сайті близько 1 мільйона активних користувачів, що дає можливість швидко зав'язати нові знайомства та зв'язки.

Після першого міграційного сплеску активності українок на UkrDate настало затишшя, але з жовтня 2022 року до липня 2023 року кількість нових реєстрацій збільшилася на 40%. У цей період багато жінок із центру та заходу України повернулися з Європи додому, але відтік було компенсовано за рахунок жінок, які шукали прихисток, із Запоріжжя, Херсона, Донецької області. Також значна частина виїхала до Європи з регіонів, які перебувають в окупації — за різними оцінками їхня кількість може становити від 200 до 600 тисяч.

Навіть незважаючи на значну кількість тих жінок, які повернулися в Україну, більшість акаунтів, зареєстрованих на UkrDate у 2022 році, залишалися активними і в 2023 році. Ймовірно, це жінки, які з певних причин вирішили активно будувати майбутнє на новому місці. Можливо, їм немає куди повертатися чи є бажання здобути громадянство європейської країни. Досить часто українки вже навчаються на курсах, знайшли роботу, вивчили мову та починають будувати кар'єру на новому місці, що впливає на їхній вибір, а також стимулює заводити нові зв'язки.

Найчастіше жінки реєструються на сайті знайомств із серйозними намірами, розраховуючи створити сім'ю. Основною метою реєстрації 92% українок вказали пошук партнера, і лише для 8% на першому місці виявилася потреба у нових друзях та спілкуванні. Досвід UkrDate підказує, що деяка частина з цих 8% також створює обліковий запис з метою заміжжя, але не наважується прямо вказати цю мету у власному профілі.

Щоб детальніше вивчити мотиви та цілі нових користувачів UkrDate, ми провели анонімне опитування за участю 15 тисяч нових українських респондентів із європейських країн. Лише 24% відвідувачок сайту поки що не визначилися зі своїм майбутнім. Кількість охочих залишитися в нинішній країні перебування становило 58%. Ще 18% опитаних мають намір змінити країну найближчим часом, але без опції повернення в Україну.

Слід врахувати, що такий розподіл характерний не для всіх українок, які виїхали за кордон, а лише для зареєстрованих на сайті знайомств. Серед них частка бажаючих залишитися залежить від країни перебування, родичів, що живуть на Батьківщині, кваліфікації, трудових навичок та інших факторів. За оцінками Агентства ЄС з фундаментальних прав, наприкінці 2022 року в Європейському Союзі планували залишитися 35% жінок — приблизно стільки ж, скільки бажаючих повернутися до України. Інші респонденти поки не визначилися зі своїм майбутнім.

Значна частина українок, зареєстрованих на сайті знайомств, не пов'язана узами шлюбу та перебуває у вільному пошуку партнера. Близько третини тих, хто взяв участь в опитуванні, розлучилися в перші півроку після переїзду в нову країну, а ще 44% перебувають у процесі розлучення. Також досить багато респонденток готові розлучитись і обговорюватимуть це питання з нинішнім чоловіком.

До основних причин розлучення належить відсутність кохання, нерозуміння з боку нинішнього чоловіка, зрада, зловживання алкоголем та інші залежності. Ці проблеми в сімейних відносинах існували і до вимушеної еміграції, але в поточних умовах вони загострилися на тлі зростання психологічної та фінансової незалежності жінки від її чоловіка та можливості самостійно забезпечити себе та дітей у новій країні перебування. Опинившись у новій обстановці, біженки розуміють, що відносини не влаштовують їх, тому розрив шлюбу здається легким виходом із ситуації. У результаті з лютого 2022 року кількість розлучень за участю респонденток-іммігранток зросла у 8 разів.

Незважаючи на такий значний показник приросту, загальна частка розлучень в Україні не збільшилася в тій же мірі. Якщо в 2021 році розлучилися 29,5 тисяч пар, то в 2022 році зареєстровано близько 17,8 тисячі розлучень, що на 40% менше. У 2023 році ситуація змінилася, і кількість розлучень у першому півріччі зросла на третину.

На тлі загострених міжособистісних проблем у сім'ях, що відбивається у статистиці на сайтах знайомств, жінки вирішують залишитися в країні перебування ще й з інших причин. Серед них:

• трудова міграція з наступним возз'єднанням із чоловіком після війни;

• бажання кращого майбутнього для своїх дітей;

• поліпшення фінансового стану у країні перебування;

• відсутність власного житла в Україні;

• кар'єрне зростання.

Якщо екстраполювати статистику UkrDate на всіх пересиленок, які перебувають за кордоном, то рішення залишитися вже ухвалило близько 460 тисяч жінок. Цей показник не є остаточним, оскільки згодом кількість тих, хто адаптувався в іншій країні, стане більшою і таким людям буде складніше повернутися в Україну.

Крім того, статистика сайту знайомств свідчить про те, що за останній рік на 24% збільшилася кількість жінок, які перебувають в Україні, але бажають познайомитись з іноземцем. Ймовірно, такі користувачі заздалегідь планують еміграцію і незабаром виїдуть за кордон, поповнивши ряди вимушених переселенців. Таким чином, кількість жінок, які емігрували з України на ПМП, потенційно перевищить 500 тисяч людей.

UkrDate — провідний сайт знайомств з безкоштовною реєстрацією, який об'єднує 1 млн активних користувачів з України, Ізраїлю, Євросоюзу та Північної Америки. Портал, створений ізраїльською компанією Dabltech, не тільки надає майданчик для спілкування, але й постійно виконує дослідження аудиторії для покращення користувацького досвіду відвідувачів.