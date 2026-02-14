ТСН у соціальних мережах

Стосунки
178
3 хв

Скільки існує видів кохання та чому ми по-різному його відчуваємо

Любов — це не лише романтика та пристрасть, вона буває спокійною, дружньою, безумовною, а іноді навіть болісною. Сучасна психологія пояснює, що ми проживаємо любов у багатьох формах і кожна з них має право на існування.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Скільки існує видів кохання

Скільки існує видів кохання / © Associated Press

Любов — така ж базова потреба людини, як їжа, сон або безпека. Вона може захоплювати, лякати, надихати та змінювати нас, але водночас бути настільки багатогранною, що її складно вкласти в одне визначення, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Сьогодні ми часто говоримо про «правильні» стосунки, «здорову» любов і «червоні прапорці», але рідше замислюємося над тим, якою різною може бути сама любов. Клінічні психологи, філософи та нейробіологи сходяться в одному, що любов не є універсальною формулою.

Тож розберімося, які види любові існують, як вони проявляються у нашому житті та чому романтична любов — лише одна з багатьох.

Любов очима філософів

Ще давньогрецькі мислителі вважали, що любов не можна звести до одного почуття. Вони виділяли вісім її форм, які й сьогодні залишаються актуальними:

  • Ерос — пристрасна, сексуальна любов

  • Філія — глибока дружба, побудована на довірі та повазі

  • Сторге — сімейна любов, природна прихильність

  • Агапе — безумовна, альтруїстична любов до світу та людей

  • Людус — грайлива любов, флірт і легкі стосунки

  • Прагма — зріла любов, заснована на відповідальності та виборі

  • Філаута — любов до себе, самоповага та співчуття до себе

  • Манія — нав’язлива, ревнива, залежна любов

Цей поділ пояснює важливу річ, що не вся любов має бути романтичною та не вся спокійною.

Сучасний погляд

У сучасній психології однією з найзрозуміліших і найвідоміших є теорія Трикутного кохання Роберта Стернберга, яку часто використовують у клінічній практиці. Згідно з нею, будь-які стосунки будуються на трьох компонентах:

  • Пристрасть — фізичний та сексуальний потяг

  • Близькість — емоційний зв’язок, довіра, відчуття «дому»

  • Зобов’язання — усвідомлене рішення бути разом

Комбінація цих елементів створює 8 типів любові, які можуть змінюватися з часом.

8 типів любові за Стернбергом

  1. Нелюбо. Відсутність усіх трьох складників. Це нейтральні контакти — знайомі, випадкові люди, перехожі.

  2. Симпатія. Основа більшості дружніх стосунків. У ній присутня близькість, але немає пристрасті та зобов’язань. Це любов, яка тримається на спільності, підтримці та теплі.

  3. Закоханість. Тут є пристрасть, але без близькості та зобов’язань. Ті самі «метелики у животі», сильний потяг і фантазії без глибокого знання людини.

  4. Порожня любов. Є зобов’язання, але немає пристрасті та близькості. Часто трапляється у парах, які залишаються разом «з обов’язку» заради дітей, стабільності чи страху змін.

  5. Романтична любов. У ній є пристрасть і близькість, але відсутні зобов’язання. Типова для ситуаційних стосунків, ранніх етапів роману чи людей, які бояться серйозних рішень.

  6. Товариська любов. Їй притаманна близькість і зобов’язання, але без пристрасті. Глибока дружба, партнерство та платонічні союзи — це часто найстабільніші зв’язки у житті.

  7. Безглузда (фатальна) любов. У ній домінують пристрасть і зобов’язання, але немає близькості. Швидкі рішення, сильні емоції без глибокого пізнання одне одного.

  8. Досконала любов. Тут є і пристрасть, і близькість, і зобов’язання. Ідеальний баланс, якого складно досягти та ще складніше підтримувати. Проте саме до нього прагнуть більшість пар.

Стадії любові

Психологи також виділяють три етапи любові:

  1. Закоханість. Любов починається у мозку: дофамін, ейфорія та миттєве тяжіння. Рішення про привабливість людина приймає менш ніж за секунду.

  2. Усвідомлення. Зникають рожеві окуляри. Ви бачите не ідеал, а реальну людину, з її недоліками та сильними сторонами.

  3. Прив’язаність. Активуються гормони окситоцин і вазопресин. Пристрасть стихає, натомість з’являється стабільність, турбота та глибокий зв’язок.

Любов — це не одна емоція та не один сценарій. Вона може змінювати форму, інтенсивність і навіть сенс у різні періоди життя. І у цьому — її сила, а не слабкість.

Романтична любов важлива, але не єдина. Любов до друзів, родини, себе — не менш значуща. Розуміння різних її типів допомагає не лише будувати здорові стосунки, а й перестати вимагати від них неможливого. Бо любов не має бути ідеальною, вона має бути справжньою.

