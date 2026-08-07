Смерть кохання, коли вона заробляє більше за нього: чому такі пари частіше розлучаються

Смерть кохання, коли вона заробляє більше за нього / © Credits

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Ще кілька десятиліть тому модель сім’ї була значно простішою: чоловік працює та забезпечує родину, жінка відповідає за дім і дітей. Проте сучасна реальність змінилася та жінки дедалі частіше здобувають вищу освіту, займають керівні посади, відкривають власний бізнес і у багатьох парах стають партнерами з більшим доходом.

Здавалося б, фінансова незалежність мала б лише зміцнювати стосунки. Проте соціологи помітили цікаву закономірність, що у гетеросексуальних парах, де жінка заробляє більше за чоловіка, рівень розривів стосунків стає вищий, про це розповіло видання PsyPost.

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Довгий час найпопулярніше пояснення звучало так, причина — традиційні гендерні ролі. Нібито суспільні очікування щодо чоловіка як головної фінансової опори створюють напругу, коли жінка бере на себе цю роль. Однак нове дослідження, опубліковане в Journal of Marriage and Family, ставить під сумнів цю версію.

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Масштабне дослідження

Команда дослідників під керівництвом Пілар Гоналонс-Понс проаналізувала дані різностатевих пар із 29 економічно розвинених країн за період від 2004 до 2020 року. Вчені намагалися з’ясувати, що саме впливає на вищий ризик розставання у випадках, коли жінка має більший дохід. Вони перевіряли кілька можливих пояснень, а саме:

вплив традиційних гендерних уявлень

фінансову незалежність жінки

різницю у кар’єрних можливостях

складність поєднання роботи та сімейних обов’язків.

Жінка з більшим доходом не є причиною розставання

Результати підтвердили, що пари, де жінка заробляє більше, справді мали приблизно на 36% вищу ймовірність розставання порівняно з парами, де основним годувальником був чоловік.

Однак найцікавіше, що дослідники не знайшли переконливих доказів, що головною причиною є саме традиційні уявлення про роль чоловіка та жінки. Країни з консервативнішими поглядами на гендерні ролі не показали сильнішого зв’язку між жіночим доходом і розлученнями. Тобто сама культура «чоловік має заробляти більше» не пояснює повністю цю тенденцію.

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Також не підтвердилися інші популярні версії, що причина лише у фінансовій незалежності жінок, різниці у соціальному статусі чи складнощі знайти партнера з подібним рівнем доходу.

Головний фактор — не гроші, а баланс у сім’ї

Найсильніший зв’язок дослідники побачили у сфері, яка знайома багатьом сім’ям, — конфлікті між роботою та сімейними обов’язками. Це неабияк стосувалося пар із дітьми. За результатами дослідження:

пари з дітьми, де жінка була головною годувальницею, мали на 49% вищий ризик розтавання порівняно з парами, де більше заробляв чоловік

у бездітних парах цей показник становив близько 23%

Це може свідчити про те, що проблема не у самому жіночому доході, а у тому, як розподіляються домашні справи, догляд за дітьми та емоційне навантаження.

Кар’єра жінки росте, а домашні ролі залишаються старими

Автори дослідження припускають, що напруга може виникати тоді, коли жінка продовжує активно розвиватися у професійній сфері після народження дітей, але партнер недостатньо включається у домашні справи.

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Тобто сучасна проблема не має вигляд: «жінка заробляє більше — чоловікові це важко», в радше «жінка заробляє більше, але від неї все одно очікують виконання більшої частини домашніх і сімейних обов’язків». Саме ця подвійна відповідальність може створювати додатковий стрес у стосунках.

Гроші самі собою не руйнують стосунки

Дослідники наголошують, що результати не означають, що високий дохід жінки є причиною розлучення. Неможливо сказати, що саме зарплата визначає майбутнє пари. На стосунки впливають десятки факторів, як от якість комунікації, рівень підтримки, сумісність, тривалість стосунків та багато інших особистих обставин.

Крім того, дослідження має певні обмеження, адже міжнародні опитування не можуть повністю оцінити емоційну близькість партнерів, стиль спілкування чи реальний розподіл побутових обов’язків.

Також результати стосуються лише різностатевих пар у країнах із високим рівнем доходу, тому їх не можна автоматично поширювати на всі типи стосунків.

Сьогодні питання вже не у тому, хто приносить більше грошей додому. Справжнім випробуванням стає те, чи здатні партнери разом адаптуватися до нової реальності. Успішні стосунки будуються не на однакових зарплатах, а на повазі, партнерстві та готовності ділити відповідальність і фінансову, і побутову, і емоційну.

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