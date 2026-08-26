Бути самотніми — більше не проблема: нова реальність / © www.credits

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Хештег «самотні та щасливі» («single and thriving») давно вийшов за межі соцмереж. У 2019 році близько чотирьох із десяти дорослих віком від 25 до 54 років не мали партнера, це на 9% більше, ніж у 1990-му, і ця тенденція продовжується, розповіло видання Real Simple.

Це можна пояснити не кризою інституту стосунків, а зміною пріоритетів. Люди дедалі менше сприймають романтичний союз як обов’язкову умову щасливого життя. Натомість більше уваги приділяють добробуту, кар’єрі, дружбі, родині, фінансовій стабільності та автономії.

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Самотність — свідомий вибір

Раніше життя без партнера часто сприймалося як стан, який потрібно якомога швидше «виправити». Сьогодні погляд змінюється, самотність може бути простором для розвитку, а не проблемою, яку необхідно вирішити. Сам статус стосунків не визначає рівень щастя людини. Значно важливішою є якість зв’язків, які вона має з іншими.

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Тобто можна не мати романтичного партнера та при цьому мати насичене, соціальне й емоційно повноцінне життя.

Більше простору для себе

Одна з очевидних переваг свідомої самотності — можливість витрачати час і енергію у власне життя. Фінанси, професійний розвиток, психологічний стан, хобі, подорожі чи просто спокійний вечір без необхідності враховувати чужі плани — все це стає особистим вибором.

Також варто звернути увагу на рівень стресу. Спокійне життя наодинці для багатьох може бути менш виснажливим, ніж стосунки, сповнені постійними конфліктами, невизначеністю чи емоційним перевантаженням. Бути самому — не означає бути відірваним від світу, іноді це просто означає обрати спокійніший ритм життя.

Самотність вчить довіряти собі

Коли поруч немає партнера, з яким потрібно узгоджувати кожне рішення, поступово стає зрозуміліше, чого саме хочеться саме вам. Наприклад, де жити, куди витрачати гроші, як проводити вихідні, які стосунки вам підходять, а які точно ні.

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Свідома самотність дає можливість краще зрозуміти власні цінності, встановити особисті межі та навчитися приймати рішення без постійної оглядки на іншу людину. А якщо згодом у житті з’явиться партнер, це розуміння себе може стати хорошою основою для здоровіших стосунків.

Більше місця для важливих людей

Парадоксально, але самотність зовсім не обов’язково означає менше близькості. Люди без партнерів можуть мати навіть тісніші зв’язки з друзями, родиною та сусідами. Дружба, стосунки з батьками, професійне оточення, «обрана родина» — усе це здатне давати відчуття приналежності, підтримки та емоційної безпеки.

Романтичний партнер — лише один із можливих способів бути близьким з іншими, і далеко не єдиний.

Свобода жити за власними правилами

Ще одна причина, чому свідоме самотнє життя приваблює дедалі більше людей, — автономія. Ви самі вирішуєте, де жити, як облаштовувати дім, на що витрачати вільний час і які цілі ставити перед собою.

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І це не обов’язково вибір «назавжди». Людина може бути щасливою сама сьогодні і так само щасливою у стосунках завтра. Важливо не те, який статус стоїть у графі «особисте життя», а наскільки він відповідає вашим справжнім потребам.

Свідома самотність — не відмова від кохання, а відмова від ідеї, що без романтичного партнера з людиною щось не так. І, можливо, саме у цьому полягає її головна свобода: спочатку навчитися бути щасливими самі з собою, а вже потім вирішувати, кого хочеться впускати у своє власне.

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