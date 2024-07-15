Як реагувати на токсичні фрази

Слова мають велике значення. У моменти сильних емоцій легко образити людину, зруйнувавши з нею стосунки однією лише фразою, навіть якщо цього не було у намірах.

Є деякі речі, які краще не говорити коханій людині, навіть якщо ви дуже відверті один з одним. Найголовніше - уникати використання токсичних фраз з поваги до вашого партнера. На сторінці wanted розповіли про токсичні та маніпулятивні фрази, які ви можете майже кожного дня чути у свою адресу від сторонніх людей чи говорити самі, та як на них правильно реагувати.

Звичайні токсичні фрази також є маніпулятивними фразами у стосунках. Це все одно, що заштовхнути свого партнера в клітку, змушуючи його відчувати, що якщо з вами щось трапиться, це його вина.

"Ти надто бурхливо реагуєш"

Що коїться: мінімалізуються ваші почуття, щоб прибрати від себе відповідальність і змусити сумніватися у своїй реакції.

Здорова реакція: "Я розумію, чому ви так кажете, але мої почуття справжні й важливі. Сядьмо і поговоримо про це".

Чому це працює: ця відповідь визнає думку токсичної людини, але твердо відстоює ваше право відчувати та виражати свої емоції.

"Ти надто чутливий/а"

Що коїться: зводяться нанівець ваші емоції та вас змушують відчути провину за почуття.

Здорова реакція: "Це нормально, щось відчувати. Справа не в тому, що я занадто чутливий/ва, йдеться про повагу. Я просто хочу переконатися, що ви слухаєте і розумієте мене. Може поговоримо про це?".

Чому це працює: ця відповідь переосмислює проблему, з погляду питання поваги та розуміння, а не як атаку на вашу чутливість.

"Я ніколи цього не казав/ла"

Що коїться: вас змушують сумніватися у власній пам’яті, у своїй розсудливості та сприйнятті.

Здорова реакція: "Ми можемо пам’ятати це по-різному, спогади можуть відрізнятися. Але це не змінює того, що ми зараз маємо. Поговорімо про це".

Чому це працює: ця відповідь дозволяє уникнути конфлікту, а натомість перенаправляє увагу на розв'язання проблеми.

"Ти божевільний/а"

Що коїться: дискредитація вас і відвернення уваги від справжньої проблеми.

Здорова реакція: "Використання цієї фрази несправедливе. І вона абсолютно не допомагає у розв'язанні проблеми. Залишімо образливі слова і зосередимося на ситуації".

Чому це працює: така відповідь усуває обзивання й наголошує на розв'язанні справжньої проблеми.

"Бо я такий/а"

Що коїться: уникнення відповідальності, стверджуючи, що дії людини є незмінною частиною її особистості.

Здорова реакція: "Я розумію, що люди різні, але це не дає нікому права завдавати іншим біль. Поговорімо про те, як ставитися один до одного краще".

Чому це працює: Ця відповідь визнає особистісні відмінності, але наполягає на поступливості.

"Всі вважають, що ти не правий/а"

Що коїться: ізоляція вас і створення відчуття тиску з боку невидимої більшості.

Здорова реакція: "Можливо, інші не зрозуміють мій погляд, але зараз мені просто важливо зосередитися на розв'язанні проблеми. Зосередьмося на тому, щоб знайти спільну мову та розв'язати це питання".

Чому це працює: ця відповідь зміщує фокус з гіпотетичних думок на відносини та розуміння між двома сторонами.

"Чому ти завжди такий/а емоційний/а?"

Що коїться: применшення ваших емоцій, щоб отримати контроль і уникнути справжньої проблеми.

Здорова реакція: "Емоції – природна реакція людини. Важливо, щоб ми розуміли почуття один одного, щоб ми могли знайти спосіб рухатися далі".

Чому це працює: ця відповідь нормалізує емоції та підкреслює співчуття та прогрес.

Ви не можете продовжувати говорити образливі речі тому, кого любите, лише тому, що зараз вам боляче і ви хочете помститися своєму партнеру. Використання токсичних висловлювань для помсти в цю хвилину майже завжди викликає жаль пізніше.

Токсичні стосунки знищать партнерів. Це не добре ні для вашого психічного здоров’я, ні для людини, якій ви говорите ці речі. Токсичні стосунки виникають, коли досягається точка, коли ви більше не ростете разом, або коли ви зрозумієте, що ваші шляхи віддаляються один від одного.

Токсичні стосунки виникають, коли ви вирішуєте залишитися, навіть коли навколишнє токсичне середовище стає нормою. Попри ваше нещастя, ви залишаєтеся у цих стосунках і дотримуєтесь своїх зобов'язань, навіть коли постійно чуєте такі фрази. Ви продовжуєте прагнути цих стосунків лише через страх почати нове життя з кимось іншим.

Розуміння намірів, що лежать в основі цих фраз і правильна реакція на них може перетворити маніпулятивну взаємодію на продуктивну розмову. Ви завжди повинні пам'ятати, що ваш голос і ваші почуття є важливими та заслуговують на повагу.

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