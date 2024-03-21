Токсичні фрази та дії, які руйнують ваші стосунки: коментує психологиня

Розуміння того, як наші слова впливають на стосунки – ключ до збереження їхньої якості. Які саме фрази та дії можуть виявитися токсичними у спілкуванні виявила психологиня Марина Бербега.

“От якби ти мене любив(ла)/цінував(ла)”

Ця фраза підкреслює відчуття провини партнера і може викликати негативні емоції, такі як роздратування. Вона створює враження, що партнер повинен довести свою любов або цінність, інакше він є винним у чомусь негативному.

“Міг(Могла) би і здогадатися” або “Хіба не видно”

Ці фрази відображають переконання, що партнер має автоматично розуміти потреби та бажання без прямого висловлення. Проте це не завжди відбувається. Коли очікування не висловлюються прямо, вони можуть лише накопичуватися і призводити до напруженості у стосунках. Пряме спілкування дозволяє уникнути непорозумінь та конфліктів.

Мовчання

Це одна із найбільш токсичних дій у спілкуванні. Часто люди вважають, що мовчання – це спосіб виразити своє незадоволення або роздуми, але насправді це може призвести до серйозних непорозумінь у стосунках. Мовчання не передає партнерові інформації про те, що саме вас турбує або хвилює. Це може створити напруженість та змушувати партнера вгадувати, що саме відбувається. Мовчання може викликати почуття неповаги з боку партнера. Коли хтось утримує свої почуття та думки, це залишає враження, що він/вона не цінує або не довіряє своєму партнеру досить, щоб поділитися своїми почуттями.

Мовчання створює прірву в комунікації, що ускладнює вирішення будь-яких конфліктів або проблем.

Уникнення таких висловлювань та зосередження на відкритому спілкуванні може покращити якість взаєморозуміння та сприяти створенню здорових та гармонійних стосунків.

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