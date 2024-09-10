Топ-4 фраз, які здатні зруйнувати стосунки

Видання psychologytoday.com розповіло про, на перший погляд, несуттєву брехню, яка може зруйнувати взаємини. Вважається, що брехня — найбільша зрада у стосунках, але найпідступніша брехня не завжди очевидна. Ось чотири найзгубніші фрази, які можуть зруйнувати інтимні стосунки, а також приклади ситуацій, які демонструють до яких наслідків може призвести обман.

"Все нормально"

Сценарій: Марина та Олег разом понад три роки. Останнім часом на Марину навалилася велика кількість роботи. Вона відчуває себе розбитою, втомленою та перенавантаженою. Однак, щоразу коли Олег запитує, як в неї справи, у відповідь він чує "Все нормально". Вона так казала, бо вважала, що захищає коханого від лишніх думок та переживань. Все менше Олег її розумів, а у Марини зростала внутрішня образа. Вони потихеньку віддалялися один від одного.

Брехня: "все нормально" - тихий вбивця стосунків. Фразу часто використовують, щоб зберегти мир та лад у сімʼї, але на жаль, вона навпаки створює між партнерами прірву. Заперечуючи свої справжні почуття, ви позбавляєте партнера можливості підтримати та зрозуміти вас. Фасад, під назвою "все добре", лише приховує неминучий вибух, коли пригнічені емоції нарешті вирвуться назовні з руйнівними наслідками. Справжня близькість вимагає вразливості, а це означає бути чесним навіть тоді, коли ситуація далека від ідеальної.

"Та нічого страшного"

Сценарій: Оксана та Андрій пишалися тим що вони не найдраматичніша пара серед знайомих. Андрій фліртував з іншими жінками, часто зустрічався з друзями, витрачав майже весь вільний час на хобі чи випивку. Еля беззупинну повторювала собі "Та нічого страшного". Вона приховувала свій дискомфорт та невдоволення, ковтала образи. Однак ця брехня почала з’їдати її самооцінку та чим більше вона переконувала себе, що це нічого страшного, тим більше відчувала, як віддаляється від Андрія. Згодом, дрібні образи, замовлені Оксаною, перетворилися на велику проблему, з якою вже несила було впоратися.

Брехня: применшення власних почуттів або дій партнера — ще одна брехня, яка може серйозно зашкодити стосункам. Ця фраза не вирішить питань та проблем, це замовчення того, що робить вам боляче. Треба розуміти, що прийде момент, коли ви не впораєтеся з образою та болем. З часом ця дрібна брехня накопичиться та сформує емоційну дистанцію, яку буде важко, якщо не неможливо подолати.

"Заради мене він зміниться"

Сценарій: Коли Ліза зустріла Михайла він їй одразу дуже сподобався. Однак, вона також помітила, що він — авантюрист, боїться зобов'язань і часто уникає серйозних розмов. Попри свої тривоги, Ліза вирішує почати стосунки з думкою, що заради неї він зміниться. Адже вона його кохає та її любов і терпіння допоможуть Михайлу стати саме таким, яким вона хоче, щоб він був. Через кілька років намагань його змінити Ліза опустила руки, бо зрозуміла, що це неможливо. Михайло залишиться назавжди таким, який є.

Брехня: віра в те, що ви можете змінити свого партнера — небезпечний самообман, яки призводить до розчарування обох партнерів. Люди можуть рости та розвиватися, але зміни відбуваються зсередини, а не через чиїсь зусилля, очікування та примхи. Коли ви вступаєте у стосунки, сподіваючись змінити партнера, насправді ви просто не приймаєте його таким, яким він є. Ця брехня призводить до розчарування, образи та усвідомлення того, що ви були закохані в ідеалізовану версію людини, а не в те, ким вона є насправді.

"Ой, та не обовʼязково про це говорити"

Сценарій: Дмитро та Катерина були разом понад 10 років. Останнім часом Дмитро став помічати, як вони віддалилися один від одного. Все частіше спливає якесь непорозуміння, ніби кожен живе своїм окремим життям. І замість того, щоб обговорити це, Дмитро каже собі "та не обовʼязково це обговорювати, якось минеться". Кожен з них уникав розмови, бо очікував що партнер почне перший. Якщо не починає, значить все гаразд. І це мовчання побудувало між ними стіну, яку вже несила було перелізти. Та й хто поліз би першим.

Брехня: "Не обовʼязково про це говорити" - молоток, який з часом вщент розібʼє стосунки. Спілкування — важлива основа будь-яких успішних взаємин і коли ви вирішуєте не розв'язувати проблеми та замочувати їх, насправді вони нікуди не зникають. Просто "лежать між вами та мов ті старі яблука в саду, починають гнити та смердіти". Ця брехня часто виникає через страх конфлікту чи можливою образою партнера, але насправді уникання проблем лише поглиблює непорозуміння та емоційну дистанцію. Чим раніше ви піднімете до обговорення складні питання, тим міцнішими та здоровішими стануть ваші стосунки.

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