Топ-5 маніпуляцій, до яких вдаються нарциси

Майже кожна дія нарциса спрямована на приниження вашої особистості. На жаль, ці завуальовані дії не одразу вдається розпізнати.
На сторінці Odd. Ballz розповіли про маніпуляції, якими користуються нарциси та маніпулятори. Ці дії спрямовані на емоційне знищення своїх жертв. Їхні методи мають на меті те, щоб ви втратили впевненість у собі та завжди почувалися винними за всі неприємності, які відбуваються навколо вас.
Щоб не сталося, це ваша провина
Маніпулятори завжди перекладатимуть провину за будь-які невдачі чи проблеми на вас. Незалежно від того, наскільки добре ви виконуєте покладені на вас обовʼязки або наскільки хороші поради можете дати, якщо щось піде не так, вони звинуватять у цьому вас.
Емпатична гра
Такі люди зазвичай граються з вашими почуттями. За необхідності вони викличуть у вас відчуття співпереживання, підведуть до того, що ви маєте їм допомагати навіть на шкоду собі. Часто вони виставляють себе жертвами, щоб викликати у вас почуття провини та змусити вас підтримувати їх.
Тріангуляція
Якщо їм щось від вас потрібно, вони легко можуть додати до діалогу третю сторону і поставити вам ультиматум на кшталт: "Ти з ним чи зі мною?". Такими діями вони можуть впливати на ваш психологічний стан. Тиснути на вас емоційно, а інколи навіть відкрито використовувати фрази: "Ти що, збожеволів!". Хоча самі ж доводитимуть вас до божевілля такими словами, як: "Та ж всі про це говорять!", "Твоє ім'я у всіх на вустах", "Тебе всі обговорюють позаочі". Це додатковий тиск, який доведе вас до стресу.
Відповідальність завжди на вас
Нарцис завжди намагатиметься тригерити вас. Завуальовано маніпулятори постійно намагаються тримати вас у стані дискомфорту. Вони підштовхують вас до думки, що ви відповідальні навіть за непідвладні вам речі та ситуації. Нарцису не треба, щоб ви були у спокої та мали внутрішню гармонію.
Викривлена реальність
Газлайтинг. Нарцис принижуватиме ваші почуття, ніби вони абсолютного нічого не варті. Ваші думки й досвід не мають жодної цінності. Ви нічого нормально не вмієте і загалом ви не вписуєтеся в картину цього світу. Вони можуть заперечувати вашу реальність, стверджуючи, що ваші сприйняття і думки неправдиві або оманливі. З часом ви справді починаєте сумніватися у всьому що відбувається навкруги. Найстрашніше те, що ви починаєте сумніватися в собі.
Ці маніпулятивні стратегії призводять до серйозного емоційного виснаження та психологічних труднощів, тому важливо розпізнавати їх і знати, як захиститися від таких токсичних впливів.
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