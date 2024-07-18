Топ-5 правил, яких варто дотримуватись під час розлучення: поради психологині

Дуже важливо вміти ставити крапки та поважати себе. Треба вчасно вимкнути голос в голові, який невпинно повторює фразу, що це ще не все, це не кінець, щось можна врятувати, зберегти чи реанімувати.

Якщо ви розумієте, що розлучення не уникнути, плануйте все та підготуйтеся. Якщо ви збираєтесь розірвати стосунки, нехай це не стане несподіванкою та шоком для вашого партнера. Поговоріть відверто та пам'ятайте, що партнер може відповісти емоційно й агресивно на ваші слова.

Психологиня Чернова Людмила розповіла про певні правила, котрих варто дотримуватися під час розлучення, аби цей складний етап пройшов якомога легше.

Коли в стосунках, щось зламалось, існує лише два шляхи розвитку подій:

Поговорити, домовитись (можливо попрацювати з психологом) і перейти на новий рівень стосунків. Розійтися. Максимально мирно і з найменшими травмами, докорами та претензіями.

Більше варіантів, на кшталт: спробуємо, перетерпимо, народиться дитина все зміниться на краще, поїдемо у відпустку і все налагодиться, не існує. Нічого з цього не допоможе, а може й навпаки загострить ситуацію.

Як адекватно розійтися:

Поговорити. Поставте всі запитання, що вас цікавлять і спробуйте знайти на них відповіді;

Відпустити фізично й емоційно;

Пережити. Як це не жорстоко звучить, але треба пережити та перестраждати весь біль, образу та смуток, який ви відчуваєте. Якщо цього не зробити, на жаль, ці емоції та почуття будуть повертатися знов і знов.

Віднайдіть свою опору. Поруч мають бути люди, які підтримають вас, коли буде здаватися, що земля летить з-під ніг.

Вдячність. Незважаючи ні на що все ж були у вас гарні моменти в стосунках, теплі та приємні й попри все, подякуйте людині (не обов’язково в голос!) за ці моменти, хай їх було і не багато, але були. А потім відпустіть партнера та хай він собі йде жити своє чудове і прекрасне життя, а ви будете жити своє. Адже злість, агресія та ненависть забирають дуже багато енергії, а вам варто витратити її на щось хороше саме для себе.

Розлучення є надзвичайно емоційним і складним кроком у житті будь-якої людини. Коли ви стояли біля вівтаря або мріяли про ідеальне весілля, ніхто не уявляв, що це може завершитися розлученням. Проте, воно не обов’язково повинно бути скандальним і болючим, адже можна спробувати зберегти нормальні стосунки з колишнім партнером. Однак звичайно все буде залежати від вашого ставлення і ставлення вашого колишнього партнера до ситуації.

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