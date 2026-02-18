як переживання наших предків впливають на наше сьогодення / © Credits

Уявіть собі, дитячий сміх переривається сльозами, бо дитина голодна. Ви встигаєте зрозуміти, що це не лише втома чи примха, а сигнал тіла. І тут виникає думка, якщо базові фізіологічні потреби так впливають на настрій, що тоді з переживаннями попередніх поколінь.

Такі впливи психологи називають травмою поколінь — це емоційний та психологічний «багаж», який передається від покоління до покоління та впливає на те, як ми живемо, реагуємо та виховуємо власних дітей, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Що таке травма поколінь

Вона виникає, коли надзвичайно стресові чи травматичні події у житті одного покоління залишають психологічний слід, який передається наступним. Травма — це реакція на події, які загрожують життю чи викликають емоційний стрес. Травма поколінь — це те, як цей біль переходить від одного покоління до іншого. Тобто це невидимий багаж — не рецепт бабусі чи родинна реліквія, а емоційні та психологічні впливи, які формують поведінку та реакції.

Причини появи травм

Найчастіше травми передаються, якщо вони не були опрацьовані:

покинутий чи зневажений досвід;

насильство та знущання;

смерть батьків або рідних;

розлучення чи розриви;

війна, катастрофи, бідність;

насильство будь-якого типу;

залежності та інші складні життєві події.

За оцінками, близько 70% дорослих у світі стикалися з хоча б однією травматичною подією у житті.

Як це проявляється

Сімейні стосунки та виховання. Діти вчаться на прикладі батьків. Якщо у домі були крики, насильство чи залежності, діти сприймають це як «норму». І без змін коло продовжується, дорослі, які пережили насильство у дитинстві, у три рази частіше можуть застосовувати його щодо власних дітей.

Емоційне навантаження . Травми можуть проявлятися як страхи чи уникнення ситуацій. Наприклад, розповіді про втрату дому внаслідок стихійного лиха можуть передавати тривогу наступним поколінням, навіть якщо вони самі цього не переживали.

Генетичні зміни. Стрес може змінювати те, як гени «зчитуються» організмом, але не змінюють саму ДНК. Такі ефекти були помічені у нащадків тих, хто пережив Голокост.

Фізичне здоров’я. Хронічний стрес від нерозв’язаних травм збільшує ризик серцевих захворювань, діабету, проблем із травленням, імунною системою, а також психічними розладами.

Вплив на вагітність. Стрес у матері під час вагітності може передаватися плоду через гормони, формувати підвищену реактивність до стресу у дитини, а у дівчат потенційно навіть на ще не народжені покоління.

Як розірвати коло травм

Визнати та прийняти травму як частину сімейної історії. Розібратися з впливами на своє життя та звички. Працювати з психологом, бажано у форматі когнітивно-поведінкової терапії. Створювати здорові моделі поведінки, наприклад, нові способи реагування, виховання, емоційної підтримки. Шукати підтримку у близьких, у спільнотах або через цифрові ресурси.

Розірвати коло травми поколінь неможливо силою волі. Це потребує підтримки, інструментів та нових способів мислення.

Травма поколінь не визначає вашу долю. Знання про неї допомагає змінювати шаблони, зупиняти повторення болю і формувати здоровіші стосунки та звички для себе та майбутніх поколінь. Ваше минуле не повинно стати вашим вироком, але воно може стати відправною точкою для нового, усвідомленішого життя.