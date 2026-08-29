Тренд на святкування розлучення: навіщо люди влаштовують вечірки з цього приводу / © Credits

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Ще донедавна розлучення асоціювалося передусім із соромом, провиною та необхідністю переживати все наодинці. Проте ставлення до завершення шлюбу поступово змінюється. Якщо стосунки закінчилися, це не обов’язково означає особисту поразку, іноді це початок нового етапу життя, про це розповіло видання Real Simple.

Вечірки з розлучення набирають популярність

За словами психотерапевтки Джеймі Бронштейн, суспільство дедалі більше уваги приділяє ментальному здоров’ю, а стигма навколо розлучень поступово слабшає. Соцмережі також зробили особисті історії відкритішими, люди діляться інформацією не лише про весілля та щасливі моменти, а й про складні періоди життя.

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При цьому розлучення рідко буває однозначним. Можна одночасно сумувати за стосунками та відчувати полегшення. Можна оплакувати спільні плани, але водночас тішитися можливості почати все спочатку. Розлучення може розбивати серце та водночас бути найздоровішим рішенням у житті.

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Історія не лише про шлюб

Розрив стосунків часто означає набагато більше, ніж втрату партнера. Людина може попрощатися зі звичними традиціями, спільними друзями, фінансовою стабільністю, певним способом життя та з майбутнім, яке колись уявляла для своєї родини. Тому зустріч із друзями може стати своєрідною паузою, так, цей етап був важливим, він завдав болю, проте я все ще тут.

Підтримка близьких у цей момент особливо важлива. Коли людина не залишається сам на сам із переживаннями, їй легше відчути, що життя не закінчилося разом із шлюбом.

Як влаштувати вечірку

Найперше — переконайтеся, що вона про вас, а не про колишнього. Якщо головна мета — помститися, посміятися над експартнером або довести всім, наскільки ви щасливі, можливо, варто трохи зачекати.

Не менш важливо подумати про наслідки публічності. Особливо якщо у сім’ї є діти. Фотографії та жарти із соцмереж можуть залишитися там назавжди. Тож варто запитати себе. чи буде комфортно, якщо дитина побачить ці кадри через десять років.

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Не перетворюйте вечір на колективне обговорення всіх недоліків колишнього шлюбу. Ностальгія чи кілька чесних слів про пережите — нормально, але постійне повернення до негативу може заважати рухатися далі.

Натомість можна додати легкі ігри, музику, улюблені страви та інші речі, які дарують радість. Ще одна ідея — попросити кожного гостя розповісти, за що він цінує винуватця вечора. Іноді після складного періоду людині просто потрібно почути нагадування про власні сильні сторони.

Гарна вечірка після розлучення — це не гучне святкування чужої поразки, а спосіб сказати собі «Цей розділ завершився, але моя історія триває». І, можливо, саме тому головний символ такої вечірки — не келих шампанського, а люди поруч, які нагадують, що ви не втратили себе разом зі шлюбом.

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