"У моєму віці батьки вже мали сім’ю": чому покоління по-різному уявляють успішне життя

чому покоління по-різному уявляють успішне життя / © Credits

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Колись у віці 25 років наші батьки могли вже мати роботу, власне житло, шлюб і навіть дітей. Сьогодні людина у тому самому віці може лише шукати себе, змінювати професію, подорожувати чи відкладати створення сім’ї на невизначений термін. І справа не обов’язково в особистому виборі чи амбіціях, світ навколо нас став зовсім іншим, про це розповіло видання Real Simple.

Саме цю різницю йдеться у популярному TikTok-тренді «Я у віці своїх батьків». Однак, за жартівливими порівняннями стоїть цікавий психологічний процес, який може допомогти краще зрозуміти одне одного.

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Життя різних поколінь дуже відрізняється

Коли ми порівнюємо себе з батьками у тому самому віці, то часто дивуємося, як їм вдалося так рано досягти того, до чого ми лише прямуємо. Проте важливо пам’ятати, що вони дорослішали в інших економічних, соціальних і культурних умовах.

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На зміну життєвих сценаріїв вплинули технологічний прогрес, штучний інтелект, економічні обставини, екологічні виклики, демографічні процеси та нові можливості. Те, що колись вважалося природним етапом дорослого життя, сьогодні зовсім не обов’язково є пріоритетом.

До того ж наші погляди на світ формуються ще в молодості. З віком людина нерідко міцніше тримається за власні переконання, тому їй буває складно зрозуміти, чому наступне покоління обирає інший шлях.

Що спільного між TikTok-трендом і психологією

Це явище, яке лежить в основі цього тренду, можна назвати — менталізацією — це здатність уявити, що інша людина думає та відчуває, спробувати зрозуміти її мотиви, а не лише оцінювати вчинки з власної перспективи.

Коли ми згадуємо, якими були наші батьки у нашому віці, то починаємо бачити їх не тільки у ролі мами та тата, а й як окремих людей зі своїми страхами, сумнівами, мріями та труднощами. Наприклад, стає зрозуміліше, чому вони могли очікувати від нас шлюбу, кар’єри чи власного житла, бо у їхньому житті ці цілі мали зовсім інший контекст.

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Це допомагає не лише краще зрозуміти батьків, а й трохи поблажливіше поставитися до власного життєвого темпу.

Конфлікт поколінь — не нове явище

Може здаватися, що саме сучасні батьки та діти дуже гостро не розуміють одне одного. Проте поколінні відмінності існували завжди. Після Другої світової війни люди, народжені у мирний час, також мали інші погляди на життя, ніж їхні батьки. Сьогодні подібні порівняння відбуваються між поколіннями зумерів та альфа.

Змінилося передусім те, наскільки помітними стали ці відмінності. Соціальні мережі перетворили особисті спостереження на вірусний контент, тепер різницю між поколіннями можна побачити у десятках коротких відео, обговорити та порівняти з власним досвідом.

Як не перетворити порівняння на образу

Проблема виникає тоді, коли цікавість до чужого досвіду змінюється образою та взаємними звинуваченнями. Адже за нашими претензіями до батьків нерідко стоїть і їхня власна історія, досвід, який вони успадкували від попереднього покоління.

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Краще прагнути не пошуку винних, а взаємного розуміння та прощення. Батьки не завжди могли дати дітям усе, чого ті потребували, так само як і ми колись можемо почути претензії від власних дітей.

Тренд «Я у віці своїх батьків» нагадує про просту, проте важливу річ, що у кожного покоління свої обставини, виклики та уявлення про щастя. І якщо наші життєві сценарії не збігаються з батьківськими, це не означає, що хтось із нас помиляється. Можливо, найкраще, що ми можемо зробити одне для одного, — спробувати зрозуміти, а не порівнювати та засуджувати.

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