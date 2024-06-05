В чому різниця між дружніми стосунками та коханням: розповідає американський письменник

Кожен з нас розуміє та сприймає світ по-своєму. Такі поняття як "дружба" та "любов" — для кожного сповнені власних думок і відчуттів на основі життєвого досвіду, потреб, того, що для нас є по-справжньому важливим.

Американський письменник та бізнес спікер Simon Sinek розповів у подкасті для Goated.Quotes у чому, на його думку, різниця між дружбою та коханням.

Якщо спитати партнерів, що таке дійсно гарні стосунки, вони скажуть, що це великий обсяг роботи. І ви про це могли не задумуватись, адже згадавши свої дружні стосунки, навряд ви скажете, що докладається багато зусиль. Ці взаємини просто є, вони, як річка зі своїм потоком. Не треба щось для чогось робити.

Ось в цьому і полягає різниця між дружніми та романтичними стосунками. Ви не бачите друга кожну мить, кожного дня.

Отже, робота у романтиці полягає у співпраці й інколи ця робота є синонімом жертовності та самовіддачі. У дружбі, коли щось сталось, ви не будете кожного разу хапати телефон і дзвонити другу зі словами: "Мені треба поплакати", "У мене поганий настрій" і т.д. Ви позбавляєте друга можливості, радості, честі "посидіти з вами у багнюці", бо не хочете нав'язуватись лишній раз, бо ж розумієте, що і він має свої проблеми.

Зі стосунками все ж навпаки, адже біль, смуток і біду ми виливаємо на голову коханої людини в очікуванні підтримки. І наш партнер має бути терплячим, люблячим і сильним духом, щоб вислухати та спробувати допомогти.

У дружбі ми залишаємо один одному право на "власну територію". Якщо нас просять, ми, звичайно, зробимо крок назустріч, виявимо більшу участь. Але якщо ні, то ні. Головне, що відрізняє кохання – це прагнення двох людей робити один одного щасливими. Коли ви не свого щастя шукаєте для коханої людини, а її щастя для неї самої.

Багато хто вважає, що основою кохання має ставати дружба. Одне плавно переходить в інше і коли ви вже не можете зупинитись у бажанні кожного дня бути поруч і не боїтесь складнощів, розуміючи, що впораєтесь і зі своїми, і зі складнощами партнера і, навіть, вашими спільними - це вже кохання.

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