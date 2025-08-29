Відкриті стосунки: що робити, коли цього хоче ваш партнер, але не ви

Відкриті стосунки / © Credits

Реклама

Проте що робити, якщо ваш партнер одного дня зізнається, що хоче відкрити стосунки, а ви не відчуваєте готовності до цього? Це питання може викликати шок, злість, ревнощі чи навіть страх. Проте важливо пам’ятати, що перш ніж дати категоричну відповідь, варто зрозуміти власні почуття, дізнатися більше про те, чого саме прагне ваш партнер і визначити власні кордони, про це розповіло видання Verywell Mind.

Чому люди хочуть відкритих стосунків

Потреба у нових враженнях — прагнення «додати перцю» у стосунки.

Відчуття нестачі свободи — бажання зберегти незалежність навіть у парі.

Негативний досвід у минулому — якщо моногамія асоціюється з обмеженнями чи болем.

Розбіжності у сексуальних потребах — наприклад, один із партнерів має вищий лібідо.

Позитивний приклад інших — знайомі чи друзі, які мають відкриті стосунки.

Як реагувати на пропозицію

Ваші перші емоції можуть бути дуже сильними, але не поспішайте давати остаточну відповідь. Психотерапевти радять:

Зберігайте спокій — не сваріться та не звинувачуйте.

Візьміть паузу — вам може знадобитися кілька днів чи тиждень, щоб «переварити» новину.

Поговоріть відверто — спитайте, чому партнер прагне цього формату, які у нього очікування.

Питання, які варто обговорити

Чому саме він/вона хоче відкритих стосунків?

Які кордони мають бути? (наприклад, тільки фізичний контакт або й романтичні почуття)

Чи будете ви розповідати іншим (друзям, родині, дітям)?

Які правила потрібні для безпеки (емоційної та сексуальної)?

Чи є часові рамки? (наприклад, «спробувати на кілька місяців»).

Чесно запитайте себе

Перед тим як дати відповідь, задумайтеся:

Реклама

Чи хотіла б я сама мати інших партнерів?

Чи зможу я витримати думку, що мій партнер буде з іншою людиною?

Чи не знизить це мою самооцінку?

Чи відчуваю я, що отримую у цих стосунках достатньо любові?

Чи збігаються наші цінності та погляди на майбутнє?

Коли відкриті стосунки можуть працювати

Ви обоє маєте міцну довіру та добре спілкуєтеся.

У вас подібні цілі та домовленості.

Обидва партнери згодні та готові дотримуватися правил.

Ви впевнені у собі та своїх почуттях.

Коли краще сказати «ні»

Ви відчуваєте сильні ревнощі, страх або злість.

Ви підозрюєте, що партнер хоче узаконити зраду.

У вас із партнером різні цінності та цілі.

У вашій парі вже є проблеми з довірою.

Якщо ви не готові

Найважливіше — чесність із собою. Якщо ви категорично не приймаєте ідею, не варто погоджуватися «щоб не втратити кохану людину». Такий компроміс може зруйнувати вас зсередини. Встановіть чіткі кордони та поясніть партнерові свої почуття.

У складних ситуаціях корисно звернутися до сімейного терапевта. Це допоможе відкрити діалог у безпечному середовищі та зрозуміти, чи є у ваших стосунках майбутнє у теперішньому форматі.

Відкриті стосунки — це не «модна примха» та не «зрада у рукавичках», а альтернативна форма взаємин, яка підходить далеко не всім. Якщо ваш партнер хоче цього, а ви — ні, це не означає, що ви «відстала» чи «надто ревнива». Це означає, що ви знаєте свої потреби та маєте право відстоювати їх.

Пам’ятайте, найважливіше у будь-якому форматі стосунків — це взаємна повага, чесність та збереження власної гідності.