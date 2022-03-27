Війна: 32-й день у десяти фотографіях

До війни неможливо звикнути. Війна в Україні триває вже 32 дні.
Сьогодні ми відбивали атаки, гасили пожежі, розгрібали завали, допомогли пораненим, рятували людей, рятували пам'ятники на вулицях наших міст. Яким був цей день, розповімо у десятьох фотографіях.
Маріуполь, 26 березня 2022 року.
Пожежа у лісі 27 березня 2022 року в Бишеві, Україна. В останні тижні наступ Росії на Київ значною мірою зупинився. Але періодичні обстріли та ракетні удари продовжуються.
Статуя Богдана Хмельницького, муніципальні працівники та волонтери захищають її мішками з піском та дошками, Київ, 27 березня 2022 року.
Після ракетної атаки пожежники гасили вогонь близько 13 години, Львів 27 березня 2022 року.
На знімку, зробленому 27 березня 2022 року в Харкові, Менора, встановлена на місці масового вбивства євреїв нацистами під час Другої світової війни, пошкоджена напередодні внаслідок обстрілу росіянами біля входу до Меморіального комплексу Голокосту Дробицький Яр на східній околиці Харкова.
Співробітники служби екстреної допомоги ріжуть бетон під час пошуку тіл у руїнах регіонального штабу в Харкові 27 березня 2022 року.
Автомобіль, що згорів на ринковій площі, який був зруйнований внаслідок ракетного удару в цьому районі, 27 березня 2022 року в Бишеві, Україна.
Барикада з українським прапором у Києві, Україна, 27 березня 2022 року.
Люди ховаються у підвалі школи, де вони живуть уже місяць, уздовж лінії фронту у Харкові, 27 березня 2022 року. Робочий район багатоповерхівок на північно-східній околиці другого за величиною міста України, за два кроки від перших полів чорнозему в сільській місцевості. Російські війська, що розташувалися табором за кілька кілометрів звідси, щодня накривають вогнем це місце.
Статуя Тараса Шевченка захищена мішками з піском 27 березня 2022 року у Харкові, Україна.
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