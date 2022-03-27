Війна: 32-й день у десяти фотографіях

Війна: 32-й день у десяти фотографіях

До війни неможливо звикнути. Війна в Україні триває вже 32 дні.

Сьогодні ми відбивали атаки, гасили пожежі, розгрібали завали, допомогли пораненим, рятували людей, рятували пам'ятники на вулицях наших міст. Яким був цей день, розповімо у десятьох фотографіях.

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Маріуполь, 26 березня 2022 року.

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Пожежа у лісі 27 березня 2022 року в Бишеві, Україна. В останні тижні наступ Росії на Київ значною мірою зупинився. Але періодичні обстріли та ракетні удари продовжуються.

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Статуя Богдана Хмельницького, муніципальні працівники та волонтери захищають її мішками з піском та дошками, Київ, 27 березня 2022 року.

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Після ракетної атаки пожежники гасили вогонь близько 13 години, Львів 27 березня 2022 року.

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На знімку, зробленому 27 березня 2022 року в Харкові, Менора, встановлена на місці масового вбивства євреїв нацистами під час Другої світової війни, пошкоджена напередодні внаслідок обстрілу росіянами біля входу до Меморіального комплексу Голокосту Дробицький Яр на східній околиці Харкова.

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Співробітники служби екстреної допомоги ріжуть бетон під час пошуку тіл у руїнах регіонального штабу в Харкові 27 березня 2022 року.

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Автомобіль, що згорів на ринковій площі, який був зруйнований внаслідок ракетного удару в цьому районі, 27 березня 2022 року в Бишеві, Україна.

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Барикада з українським прапором у Києві, Україна, 27 березня 2022 року.

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Люди ховаються у підвалі школи, де вони живуть уже місяць, уздовж лінії фронту у Харкові, 27 березня 2022 року. Робочий район багатоповерхівок на північно-східній околиці другого за величиною міста України, за два кроки від перших полів чорнозему в сільській місцевості. Російські війська, що розташувалися табором за кілька кілометрів звідси, щодня накривають вогнем це місце.

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Статуя Тараса Шевченка захищена мішками з піском 27 березня 2022 року у Харкові, Україна.

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