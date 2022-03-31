Війна: 36-й день у десяти фотографіях

Війна: 36-й день у десяти фотографіях

Війна в Україні триває 36 днів.

Яким був 36-й день героїчного опору українського народу російському вторгненню, розповімо вам у десяти фотографіях.

Громадянська евакуаційна машина 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.

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Український військовослужбовець на передовій на сході від Харкова, 31 березня 2022 року.

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Багажник автомобіля з російськими військовими знаками, в якому лежать викрадені з будинків мешканців селища ноутбуки, 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.

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Український військовослужбовець Андрій (ліворуч) допомагає Карині Ткаченко переправитися через річку на околиці Києва, 31 березня 2022 року.

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Розстріляний автомобіль 31 березня 2022 року на шосе в Малій Рогані, Україна.

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Перед зруйнованим будинком стоїть знищений російський танк, 31 березня 2022 року в Малій Рогані.

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Розстріляний евакуаційний цивільний автомобіль з позначками "діти", побачений 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.

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Люди в метро, ​​де вони проводять більшу частину дня у Харкові, 31 березня 2022 року.

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Українські солдати патрулюють місцевість біля вирви, яка утворилася внаслідок вибуху двох ракет на околиці Києва, 31 березня 2022 року.

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Плюшевий ведмедик у зруйнованому будинку на околиці Києва, 31 березня 2022 року.

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