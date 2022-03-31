Війна: 36-й день у десяти фотографіях

Війна в Україні триває 36 днів.
Яким був 36-й день героїчного опору українського народу російському вторгненню, розповімо вам у десяти фотографіях.
Громадянська евакуаційна машина 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.
Український військовослужбовець на передовій на сході від Харкова, 31 березня 2022 року.
Багажник автомобіля з російськими військовими знаками, в якому лежать викрадені з будинків мешканців селища ноутбуки, 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.
Український військовослужбовець Андрій (ліворуч) допомагає Карині Ткаченко переправитися через річку на околиці Києва, 31 березня 2022 року.
Розстріляний автомобіль 31 березня 2022 року на шосе в Малій Рогані, Україна.
Перед зруйнованим будинком стоїть знищений російський танк, 31 березня 2022 року в Малій Рогані.
Розстріляний евакуаційний цивільний автомобіль з позначками "діти", побачений 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.
Люди в метро, де вони проводять більшу частину дня у Харкові, 31 березня 2022 року.
Українські солдати патрулюють місцевість біля вирви, яка утворилася внаслідок вибуху двох ракет на околиці Києва, 31 березня 2022 року.
Плюшевий ведмедик у зруйнованому будинку на околиці Києва, 31 березня 2022 року.
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