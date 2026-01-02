Високі чоловіки та маленькі жінки: як зріст впливає на вибір партнера / © Credits

Реклама

Нове дослідження, опубліковане у виданні Frontiers in Psychology, показує, що чоловіки віддають перевагу жінкам нижчого зросту, особливо коли мова йде про короткострокові стосунки. Водночас жінки залишаються послідовнішими у своїх вподобаннях і завжди обирають чоловіків вищих за себе — незалежно від того, чи шукають вони короткострокові, чи довгострокові стосунки.

Коли ми шукаємо пару, люди керуються не лише симпатією чи особистими вподобаннями, науковці стверджують, що багато рішень про партнерів пов’язані з еволюційними механізмами. Ми віддаємо перевагу тим, хто здається здоровим, сильним і здатним забезпечити ресурси чи хорошу генетику.

Одним з універсальних критеріїв, який відзначають у різних культурах, є зріст. Він пов’язаний зі здоров’ям, соціальним статусом і навіть репродуктивним потенціалом. Дослідження показують, що високі люди у середньому живуть довше і мають більше успіху у соціальній та романтичній сфері, а чоловіки нижчого зросту постають перед труднощами у цих сферах.

Реклама

Раніше вчені вже помічали закономірності: жінки віддають перевагу чоловікам трохи вищим за себе, приблизно 180 см у західних країнах, а чоловіки менш категоричні щодо зросту своїх партнерок. При цьому люди часто обирають партнерів, схожих на себе за ростом.

Результати дослідження підтвердили відомі тенденції:

Жінки обирають чоловіків вищих за себе — у середньому на 2,3 см вище за середній зріст чоловіків у країні.

Чоловіки надають перевагу жінкам нижчого зросту — у середньому на 2,5 см нижче за середній зріст жінок у країні.

Високі чоловіки частіше віддають перевагу меншим жінкам для короткострокових стосунків, ніж для довгострокових.

Цікаво, що вибір партнера, схожого на себе за зростом, помітніший у чоловіків і залежить від типу стосунків.

Нюанси та обмеження

Попри цікаві висновки, варто пам’ятати, що дослідження мало обмеження. Учасники оцінювали зріст на малюнках із позначкою зросту, а не через живе спілкування. Реальні зустрічі та природні взаємодії можуть дати інші результати.

Реклама

Проте ця робота цінна, адже вона розширює наше розуміння того, як люди обирають партнерів у різних культурних контекстах і для різних типів стосунків.

Зріст дійсно має значення у коханні, але по-своєму, жінки стабільно обирають високих чоловіків, а чоловіки — нижчих жінок, особливо для короткострокових стосунків. Це дослідження нагадує, що наші вподобання формуються не лише соціальними стандартами, а й еволюційними механізмами, проте справжня хімія між людьми завжди залишається унікальною.