Як делікатно відмовити у робочій зустрічі, на якій ви не хочете бути присутніми

Всі ми опинялися у ситуації, коли зустрічі здаються абсолютно марними, а коли час — це наш найцінніший ресурс, важливо вміти відмовлятися від того, що не приносить нам користі.

Видання Stylist розповіло, як делікатно та професійно вийти з таких ситуацій, не завдавши шкоди стосункам з колегами, близькими чи друзями.

Чому треба вміти відмовлятися від зустрічей

Дуже часто на роботі проводять абсолютно непродуктивні зустрічі. Вони забирають час, енергію та крадуть зосередженість. Уміння делікатно відмовитися від участі у таких зустрічах — навичка, яка допоможе вам краще керувати своїм часом і зосередитися на дійсно важливих справах.

Як делікатно відмовити у зустрічі

Запитуйте про порядок денний

Перед тим як погодитися на зустріч, завжди запитуйте про порядок денний. Це дасть вам змогу зрозуміти, чи дійсно ця зустріч має для вас значення. Наприклад, можна сказати:

"Дякую за запрошення! Можна дізнатися, які теми будуть обговорюватися?"

Це дозволить вам оцінити чи варто витрачати власний час.

Будьте впевнені у своїй відмові

Перш ніж відмовитися, переконайтеся, що ви розумієте, чому зустріч не є цінною для вас. Дайте собі відповідь на такі запитання:

Мета цієї зустрічі?

Моя роль в ній?

Чи вплине моя відсутність на результати?

Якщо ви впевнені, що не граєте важливу роль у ній та не отримаєте цікавої чи корисної інформації, ви можете спокійно відмовитися.

Не брешіть

Звичайно може виникнути спокуса трохи прибрехати та вигадати якісь обставини відсутності, завжди краще бути чесним. Якщо ви не можете бути присутніми, просто скажіть:

"На жаль, я маю інші плани, які вимагають моєї уваги".

Це допоможе вберегти вашу репутацію і не підривати довіру.

Пропонуйте альтернативи

Якщо ви хочете бути в курсі того, що відбувається, але не бажаєте витрачати час на зустріч, запропонуйте альтернативу. Наприклад:

"Я не зможу бути на зустрічі, але можу надіслати власні ідеї та думки на пошту, якщо це необхідно".

Цей підхід демонструє вашу готовність допомогти, навіть якщо ви не можете бути присутніми.

Відмовляйтеся ввічливо

Якщо ви вже на зустрічі та розумієте, що вона не корисна для вас, ввічливо підніміть руку і запитайте:

"Чи має хтось якісь запитання конкретно до мене?"

Якщо відповідь буде негативною, можете сказати:

"Дякую за інформацію, але я зараз маю термінові справи, тому вийду".

Спілкуйтеся з керівництвом

Якщо ви помічаєте, що багато зустрічей непотрібні вам, спробуйте обговорити це з вашим керівництвом.

Уміння делікатно відмовляти — важлива навичка для кожної людини. Вона допоможе вам краще управляти своїм часом, зосереджуватися на пріоритетних завданнях і сприяти культурі продуктивності на робочому місці.

Читайте також: