Як діяти, якщо людина вас ігнорує: корисний лайфгак

Ігнорування – це маніпуляція, дуже важливо це пам'ятати, як і не забувати те, що на кожну маніпулятивну дію є протидія.

На жаль, ми часто ведемось на маніпуляції, навіть не звертаючи на це увагу. Люди використовують нас і підштовхують до реакцій та дій, які ми ніколи не скоїли б. Перше, що треба пам'ятати, ваша провина в тому мінімальна і полягає лише в необізнаності систем роботи НЛП (нейролінгвістичне програмування) і розумінні, як діяти за різних обставин.

Всьому можна навчитись і можна легко навчитись правильній поведінці при маніпуляціях, конкретно – ігноруванні. Неприємне відчуття, коли нас не чують і не бачать, коли ми – не просто стіна, а пусте місце. Реагувати інстинктивно та емоційно – собі на шкоду. Головне у цій ситуації – забрати рушій керування і повернути її на свою площину дій.

Три цікаві техніки, аби обернути ситуацію собі на користь:

Відчуйте енергію людини.

Почати копіювати поведінку людини – не означає почати повне її ігнорування, навпаки – дзеркально регулюйте свій рівень залучення до спілкування, щоб він максимально відповідав її. Якщо людина витрачає час лише на себе, зробіть те саме. Такий підхід дозволяє обом сторонам заспокоїтись і отримати певну перспективу на подолання бентежної ситуації.

Не грайте в ігри лише для того, щоб вас помітили.

З вами також можуть грати цим самим ігноруванням. Але це не означає, що ви маєте брати участь у цьому і визнавати, що ви є співучасником цієї токсичної гри. Не принижуйте себе, не втрачайте самоповаги та гідності. Жодна людина цього не заслуговує.

Контролюйте власні емоції.

Не дозволяйте їм контролювати вас. Ігнорування – це боляче. Це емоційна травма, і небагато людей насправді знають, як з цим впоратись. Ви маєте приймати всі неприємні емоції, пережити їх і усвідомити, але ніколи не дозволяти їм контролювати вас і ваші дії. Не дозволяйте цим американським гіркам змусити вас вчинити щось таке, що абсолютно вам непритаманне.

Ідея така, не ведіться на провокацію, будьте впевнені у собі та своїх діях. Якщо людина вас ігнорує – не треба за нею бігати та показувати, що ви її потребуєте.

До речі, нещодавно ми писали про «Психологія впливу: топ-3 способи змусити людину пошкодувати, що втратила вас»

Залишайтесь сильними та пильними до поведінки людей. Вчіться їх читати, як відкриту книгу, і вас вже не зможуть так сильно образити.

Читайте також: