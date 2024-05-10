Як дізнатись, що до вас відчуває людина: 3 психологічні хитрощі

Ми завжди сподіваємось на щиросердність людських почуттів до нас і часто помиляємось, бо нас обманюють, або ми обманюємось самі. Пропонуємо вам 3 маленькі хитрості аби упевнитись у почуттях людини до вас.

На підсвідомому рівні ми завжди хочемо довіряти людям, це, скажімо так, наш природний рефлекс. Та життя з раннього віку вчить атрофувати це бажання і зустрічати людей не з відкритим серцем, а з вдумливою головою.

Неромантично, щоправда, але безпечно. Та все ж, в нас є кохані та друзі, і подеколи з'являється думка, чи все саме так, як вони говорять і чи справді їхні почуття до нас щирі. Залізти всередину них не можна, а детектор брехні для сумочки дещо завеликий, тому, ось 3 хитрощі, аби зрозуміти, що про вас думає людина:

Тест на вразливість.

Ви маєте стати трохи вразливішими для людини, відкритися їй. Можете розказати їй про щось, що вас насправді турбує. Головне, розповідати все в деталях, чому саме для вас це становить проблему і що ви не знаєте, як все вирішити, та як бути. Потім, зверніть максимальну увагу на те, якою буде реакція на ваші слова. Більшість людей буде слухати вас уважно та емпатично, але якщо ви справді подобаєтеся людині, вона почне вам співпереживати і всіляко допомагати. Вона зробить все максимально залежне від неї, аби знайти вихід із ситуації.

Мова тіла.

Наступного разу, коли зайдете до кімнати, зверніть увагу на поведінку людини і на її дії. Якщо вона змінює положення тіла, коли бачить вас, у більш відрити позу, будьте певні, ви їй подобаєтеся.

Правило перешкод.

Це одна з підсвідомих речей, котру робить кожна людина, якій ви подобаєтеся. Коли ви будете поруч з людиною, ненароком розмістить між вами декілька речей. Це може бути будь-що, наприклад, напій, сумка, чи інша маленька річ. Якщо людина щира у своїх почуттях до вас, вона почне пересувати ці речі вбік, або взагалі прибере їх в поля зору

Це абсолютно безпечні і прості дії, які допоможуть вам повніше оцінити стосунки. Можливо, поставити десь крапки, а можливо помітити когось іншого, хто тягнеться до вас прибираючи перешкоди, що ви ставите.

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