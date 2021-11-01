Як говорити з партнером так, щоб він почув

Якщо порушення комунікації в сім'ї призводять до конфліктів і навіть розлучення, то що ж робити для того, щоб налагодити цю комунікацію?

Психотерапевтка, кандидатка психологічних наук Надія Терещенко дає поради, як спілкуватися з партнером таким чином, щоб він почув ваші прохання, бажання, не оборонявся і не зводив навколо себе стіни.

Перше правило – самозаспокоєння

Не влітати, як фурія, або не тікати з кімнати, грюкнувши дверима, а спочатку заспокоїтися і повернутися знову до розмови. У подружній терапії іноді навіть застосовують такий спосіб, коли надягають на палець пульсометр, і коли він зашкалює – це знак про те, що потрібно зупинитися, подихати, вийти до іншої кімнати, відволіктися. Якщо в цей момент ваш партнер не розводить багаття на килимі, то за 5-10 хвилин нічого не трапиться. А ви за цей час встигнете віддихатися і отямитися, і продовжити розмову вже спокійно.

Друге правило: говорити "Я-повідомленнями"

Якщо вам здається, що партнер вами маніпулює, то це не обов'язково так. Можливо, він робить щось від усієї душі, намагається, говорить компліменти або дарує подарунки. А ви вважаєте, що він маніпулює, насправді не кохає і щось задумав із незрозумілою метою.

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Якщо ж ви впевнені в тому, що вами маніпулюють, але партнер цього не визнає, то один з найбільш ефективних способів бути почутим – говорити "Я-повідомленнями". Хоча він не гарантує 100% виконання ваших побажань, але він безпечний:

"Я зараз відчуваю те і те";

"Мене турбує, що ти робиш так... і так...";

"Я ображаюся, коли ти не попереджаєш, що затримуєшся на роботі";

"Я почуваюся покинутою через те, що ти не береш мене в гості до друзів".

Якщо на людину нападати зі своїми претензіями, то найчастіше вона закривається. Але, говорячи про свої почуття та потреби, завжди є шанс все-таки бути почутим або почутою. Чим більш конкретно ми вимовляємо прохання, то набагато більше шансів, що нас почують.

Чим більше ми завуальовано говоримо про наші бажання, або взагалі очікуємо, що нас зрозуміють без слів, прочитають таємні думки і подарують той випадково побачений в Instagram букет, тим менше шансів його отримати.

Третє правило – похвала

Не забувайте говорити своєму партнеру, як ви його цінуєте. Є велика різниця – розпочати розмову з критики або, навпаки, почати з похвали і опису, що для вас дуже важлива турбота і занепокоєння партнера, який дзвонить вам 28 разів в день. Тоді можна продовжити – "на 21-му дзвінку від тебе я напружуюся, що мої колеги помічають, як я на роботі відволікаюся на твій дзвінок. І я була б тобі дуже вдячна, якби ти мені дзвонив поменше – скажімо, раз 15, добре? Тобто, знову ж таки – дуже конкретно висловлювати свої бажання після похвали.

Четверте правило – говорити про мрії, а не висловлювати претензії

Це набагато приємніше і незрівнянно ліпше працює. Наприклад, ви в дитинстві уявляли собі велику родину, що сидить перед каміном, і для вас це не просто миттєва примха, а мрія з п'ятирічного віку. Коли ми говоримо про свої потреби, про мрії, про внутрішні потреби, набагато більше шансів, що нас почують, ніж коли ми оформляємо претензію до партнера: "Міг би взагалі-то і камін мені побудувати! Тому що у всіх дівчат каміни, а я сиджу біля обігрівача!"

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Говорити про свої мрії – чому мені це важливо, чого я потребую, що я водночас відчуваю, коли я це отримую або коли я цього позбавлена – це дуже важливі моменти спілкування, які без всякого тиску і маніпуляцій з вашого боку можуть призвести до того, що партнер вас почує.

А якщо він вас не чує, тоді поставте собі запитання: а він взагалі поважає і цінує ваші потреби, думки, почуття, ідеї і так далі?

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