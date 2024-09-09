Як конфлікти роблять стосунки кращими: психологиня дала поради для конструктивної сварки

Активний конфлікт, у якому люди говорять, — це шанс розв’язати проблему та зробити її точкою зростання для сім’ї. Експертка розповідає, як саме це можна зробити.

Сварка може бути проявленням конфлікту. І це краще, ніж мовчазне стримування, стверджує кандидатка психологічних наук у галузі медичної психології, психологиня благодійного фонду "Голоси дітей" Олена Лісова.

Конфлікти — це норма

Конфлікт — це не завжди про побиті тарілки та розмови на високих тонах, але завжди про зіткнення протилежностей: потреб, інтересів, поглядів. Крики, сварки, яскраве вираження емоцій можуть бути ознакою конфлікту, але необов’язково супроводжують його. Він може мати прихований характер — тліти всередині стосунків і не бути проявленим, бо хтось стиснув зуби та змовчав. Зазвичай, такий конфлікт супроводжують холодність між людьми, пасивна агресія, погляди, від яких крижаніє серце, дистанція між рідними, що поступово збільшується.

У Карла Юнга, одного із засновників аналітичної психології, є фраза: "Доки ви не усвідомите несвідоме, воно буде керувати вашим життям". Коли ми проговорюємо те, що нас турбує, то повертаємо контроль над ситуацією. Поки замовчуємо конфлікт, не ми ним керуємо, а він нами. Конфлікти в сім’ї — норма, без них не обійтися. Треба намагатись працювати з ними так, щоб вони якомога частіше ставали можливістю розвитку. Якщо в сім’ї зовсім немає суперечок, я б налякалася. Можливо, є проблема, про яку не говорять. Чому не говорять - причини можуть бути різними. Хтось просто не любить складні розмови та зіткнення позицій, хтось може боятися негативних наслідків своїх висловлювань.

Коли партнери рівні, вони можуть безпечно і відкрито говорити одне з одним, але в певних випадках простіше миритися з незручностями, ніж виносити їх на обговорення. При прихованому конфлікті в домі може фізично відчуватися напруга, що не рухається з мертвої точки. Натомість при вирішеному всі відчувають фізичне та емоційне полегшення, потреби обох задоволені максимально, наскільки це можливо. Це новий досвід поведінки, переживань. Наприклад, коли люди кажуть "Тепер я не боюся говорити про свої почуття". Конфлікт може стати точкою зростання і прогресу в стосунках. Та для цього всі його учасники мають бути готові співпрацювати. Ось кілька позитивних наслідків.

Діти вчаться комунікувати

Як конфлікти роблять стосунки кращими / Фото: Credits

Батьки — перший та основний для малюка приклад взаємодії між людьми. Саме копіювання і наслідування — головні методи навчання, тим паче для маленьких дітей. Тому на прикладі здорових конфліктів діти вчаться екологічно висловлювати агресію, говорити відкрито про свої емоції та потреби й розуміти, що це — нормально.

Якщо діти виростають у сім’ї, де люблять скандалити, це може стати для них нормою і способом нормального спілкування. Тому батьки мають фільтрувати, які моделі показують. Діти роблять не те, що ми їм кажемо, а те, що робимо. Можна десять разів сказати "не кричи", але якщо ми самі кричимо, вони теж будуть.

Емоційна розрядка

Це змога виразити свої емоції, бути собою у всіх проявах, не приховувати почуття. Важливо, щоб емоційна розрядка не зачіпала гідність партнера. Якщо я просто кричу про те, що роздратована, зла, що мені болить, і це нікого не ображає — це окей. Та коли крик супроводжується ще й особистими образами, це вже не про розрядку, а про аб’юз.

Розуміти потреби

Люди не завжди розуміють, чого насправді хочуть. У конфлікті ми зустрічаємося з потребою іншого. Завдяки цьому можемо зрозуміти власну. Якщо ми в конфлікті маємо потребу змінити людину, це деструктивно. Отже, не треба було з таким партнером будувати сімʼю. Якщо транслювати дитині, що їй необхідно змінитися, це поселятиме в ній комплекси. Тобто нормально просити людину змінити свою поведінку, але не сутність.

Вчить саморегуляції

Особливо це стосується дітей. Коли малеча не отримує бажаного, вона вчиться самозаспокоєнню, опануванню своїх емоцій. Вона не зможе отримати це уміння, якщо не матиме відповідних умов, якщо не буде необхідності. Такий конфлікт — точка росту для дитини.

Конфлікт вносить динаміку в стосунки

Він дозволяє напрацювати нові форми самовираження та взаємодії. Наприклад, ми десять років поспіль робили отак, а потім у сварці зрозуміли, що це не працює, тому відтепер пробуємо по-іншому.

Вчить говорити та слухати

Під час конфлікту в нас часто з’являються невидимі заглушки у вухах, через що ми говоримо тільки про себе й нездатні почути іншого. Проте якщо ми зацікавлені в людині та побудові з нею довготривалих стосунків, то нам нічого не лишається, окрім як почати слухати, що вона нам каже.

Сварка між батьками

Гармонійні стосунки між партнерами — база успішного батьківства. Старі дослідження психології сім’ї зазначали, що ключовий фактор успішного подружжя — здатність спілкуватися та вести переговори. Якщо люди можуть між собою домовитися, бути рівноправними партнерами, це прекрасний приклад для дітей: "Дивіться, який це має вигляд".

Батьки — живі люди, у яких теж є емоції, почуття, погані дні на роботі, зіпсований настрій через дрібниці й бажання бути почутими. Це нормально, коли між ними виникають непорозуміння. Важливо, щоб їхні конфлікти не травмували психіку дитини та не будувалися на образах одне одного та інших членів сім’ї. Для дитини активний конфлікт батьків може бути серйозним емоційним потрясінням. Тому коли в пари зʼявляються діти, то дорослі, наділені свідомістю, мають її вчасно вмикати — особливо під час бурхливих з’ясувань стосунків.

У присутності дитини бажано не висловлюватися гучно, хоча на 100 % уникнути скандалів цього у сім’ї практично неможливо. Особливо коли ти емоційний. На крайній випадок слід попереджати дитину: "Зараз буде голосно". Дітям важливо пояснити, що відбулося. Сказати, що ви просто посперечалися і трохи покричали, але любите одне одного й дитину. Розповісти, як конфлікт вплине на стосунки в родині. Тут важливо не виставляти жодну зі сторін у поганому світлі, бо дитина любить плюс-мінус однаково всіх членів сім’ї.

Не варто відтягувати цю розмову, щоб дитина не почала фантазувати про катастрофічні наслідки. Проте треба дочекатися моменту, поки ви самі прийдете до тями. Коли ви будете ридати у присутності дитині й постійно говорити, що все добре, вона не повірить.

Сварки між батьками та дітьми

Вони виникають тоді, коли потреби та бажання сторін суперечать одне одному. Наприклад, дитина трьох років не відпускає маму до ванної саму. Це конфлікт інтересів: мама хоче десять хвилин приватності й нормально помитися, а дитина — бути поряд. Відмінність від "дорослих" сварок у тому, що в конфліктах "дорослі-діти" відповідальність за розв’язання більшою мірою лежить на дорослих, адже вони з дитиною — у нерівних позиціях. Тобто саме мама вирішуватиме, чию потребу буде задовольняти.

Дитина з батьками завжди буде в різних позиціях. Навіть якщо їй уже 42. Це не означає, що вона не має права голосу — лише те, що сімейна ієрархія має зберігатися. Збереження сімейної ієрархії — це насамперед про те, що батьки не повинні перекладати свою відповідальність на плечі дітей, навіть дорослих. Наприклад, не казати дитині "Ти мене довела!", щоб та почала відчувати провину за почуття мами. Почуття людини — її індивідуальна відповідальність, адже це її реакції, що залежать від стереотипів реагування на стрес, установок та переконань.

Також ієрархія рятує від того, щоб батьки використовували дитину як третю сторону у конфлікті одне з одним. Дитина будь-якого віку ніколи не може бути ні "буфером", ні "медіатором" у сварці пари. Якщо батьки намагаються дати дитині частину відповідальності за розв’язання конфлікту — це маніпуляція, що називається "тріангуляція".

Сварки з людьми, які не хочуть будувати здорові стосунки

Як конфлікти роблять стосунки кращими / Фото: www.credits

Інколи сім’ям доводиться жити складом, яким би не хотілося. Тому буває, що під одним дахом доводиться вживатися з людьми, які не вміють і не хочуть у нетоксичну комунікацію. Якщо нема варіанту роз’їхатися, треба пробувати говорити — про свої почуття, потреби, повагу одне до одного. Дзеркалити негативну поведінку не варто.

Водночас потрібно "повертати" людині реакцію на наслідки її вчинків, щоб вона розуміла, що робить неприємні речі. Найкраще це робити у формі зворотного зв’язку від імені "я" — "я бачу", "я чую". Наприклад, "Я бачу, що ви не вітаєтеся з моєю мамою, коли вона приходить у гості. І мені, і їй це неприємно" або "Я чую, що в розмові з дітьми ви називаєте мене поганою матір’ю. Це не правда, бо я достатньо хороша мама й багато для цього роблю".

Якщо людина й цього не чує і не готова йти на співпрацю, потрібно зосередитися на тому, щоби пояснити дітям — така поведінка ненормальна. Пояснювати, що такий спосіб комунікації поганий, але, наприклад, бабуся чи тітка інакше не вміють. Водночас важливо говорити, що в цієї людини є і позитивні риси — щоб зберігати баланс.

Як ефективно розв’язувати конфлікти

Не варто шукати компроміс, бо це коли обоє поступилися чимось і обоє не до кінця задоволені. Найкращий спосіб розв’язання конфлікту — співпраця. Це коли знайшли способи, щоб усім сторонам було добре хоча б на 99,9 %. Щоб розв’язати конфлікт, потрібно, щоб усі сторони усвідомили свої потреби ("Чого я насправді хочу?") і те, що несуть однакову відповідальність за розвʼязання конфлікту.

Коли ми відчуваємо, що перестаємо контролювати емоції, а натомість вони беруть владу над нами, потрібно збільшити дистанцію між точкою, де був вплив подразника. Попити водички, посидіти, скинути градус емоцій, щоб тверезо включитися в розмову. Варто спробувати згадати щось гарне про людей, які вмить можуть викликати багато агресії. Імпульсивна агресивна реакція відбувається в мигдалеподібному тілі, а префронтальна кора, яка відповідає за більш тверезі реакції, у цей момент глуха й не працює. Тому потрібно дати їй час почати працювати.

Важливо саме знизити градус емоцій, а не проковтнути їх. Поки п’єш водичку, варто запитати себе: "Що зараз зі мною? Я злюсь? Я ображена? На що конкретно? Що я зараз відчуваю?". Це допоможе, і розібратися, що за почуття чи потреби тобою керує.

Профілактика конфліктів

Уникати сварок — погана стратегія, що веде до замовчування образ і придушення емоцій. Якщо хочеться зробити життя сімʼї більш мирним, краще займатися профілактикою конфліктів. Сімʼя — це система, де всі елементи взаємозалежні. І завдання цих елементів — знайти місце, де є баланс уваги собі та сім’ї. Коли людина надмірно сконцентрована на собі, то не враховує потреби інших членів сім’ї, а коли навпаки, то втрачає себе. Пошук цього балансу — і є профілактики конфлікту або вагома засада для його конструктивного розв’язання. Бо тоді я розумію, хто я і чого хочу, а ще розумію спільні сімейні цінності і я можу почути інших членів сім’ї.

Для профілактики можна використовувати техніку "Банка питань". Потрібно наповнити банку папірцями з запитаннями, що викликають у сім’ї суперечки або непорозуміння. Далі по черзі діставати запитання та давати на них відповіді. Це допомагає подивитися на ситуацію очима інших членів сім’ї та чітко проговорити свої почуття. Так нам простіше дійти згоди, бо ми краще чуємо одне одного.

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