Це нормально не задовольняти потреби інших людей та не завжди бути зручними для всіх.

В повсякденному житті існують два типи егоїзму. Перший - коли ви ігноруєте потреби або бажання інших людей і просто дбаєте про свої власні забаганки, коли це вам зручно. Цей тип егоїзму має відверто негативну репутацію. Другий тип полягає в тому, як ви визначаєте пріоритети своїх власних потреб і як ви їх виражаєте.

Здається, ми не зовсім правильно інколи розуміємо слово "егоїзм", кидаючись у крайність, говорячи про повагу до себе. Доброта тримає цей світ мов клей і дає йому рухатися і часто "Я" перетворюється на "ми", бо нас вчать, що егоїзм має лише чорний колір. Насправді це на так і інколи "Я" має стояти на вершині потреб.

Ми не можемо бути лише егоїстами – це погано закінчиться, але ніколи не ставити себе на перше місце майже так само погано. Якщо ми не висловлюємо свої бажання або потреби відкрито, ми ніколи не отримаємо те, що хочемо або потребуємо. У гіршому випадку це може призвести до накопичення образ, якы можуть вибухнути у найнедоречніший момент.

На сторінці wanted з'явилася цікава інформація як навчитися здорового егоїзму, любити та поважати себе, без шкоди для оточення. Ось 20 пунктів, які підвищать вашу самооцінку, любов до себе і повагу, симбіоз яких, проростять всередині вас здоровий егоїзм.

Перестаньте бути з тими, кому на вас начхати. Припиніть весь час щось просити. Перестаньте базікати те, чого не варто. Якщо людина вас не поважає, зробіть так, щоб почала поважати. Не турбуйтеся за інших більше, ніж за себе. Ви не зобов'язані з повагою ставитися до людини, якщо не отримуєте того ж навзаєм. Інвестуйте у себе, ви маєте бути щасливою людиною. Не треба розпускати плітки про інших. Перш ніж щось сказати, краще подумайте. 80% поваги людей до вас складається з того, що люди від вас чують. Намагайтеся завжди мати вигляд на всі 100%. Намагайтеся бути успішними, досягаючи поставлених цілей. Цініть власний час і не витрачайте його на дурниці. Йдіть геть зі стосунків у яких вас не цінують і не поважають. Навчіться витрачати на себе гроші, тоді й людям, які поруч, захочеться робити те саме. Безстрашність – не завжди добре. Страх загартовує. Віддаючи не чекайте нічого на заміну. Не йдіть туди, де на вас ніхто не чекає. Ваше ставлення до людини має бути саме таким, на яке вона заслуговує, ні гірше, на краще. Якщо вам винні гроші та ви хочете їх повернути, достатньо максимум двох дзвінків, якщо людина вас ігнорує, вона вас не поважає. Намагайтеся бути найкращим у тому, що ви робите.

Правду кажучи, бути "здоровим егоїстом" на відміну від "нездорового егоїста" - дуже добре для кожного з нас. Здоровий егоїзм походить від самолюбства (в гарному сенсі цього слова), де ми ставимо на перше місце себе, але не забуваючи про світ і людей навколо, не нав’язуючи комусь власне «Я», а вміючи відпускати людину, якщо ваші шляхи розходяться.

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