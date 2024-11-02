Як перфекціонізм сприяє тривожному розладу

Однією з найбільш підступних причин розвитку тривожного розладу є перфекціонізм – нав’язлива потреба бути ідеальним. Видання PsychologyToday розповіло, як саме перфекціонізм підживлює тривожні розлади, особливо соціальний тривожний розлад, і змушує людей все більше занурюватися у страхи, відчуження та відмову від реального життя.

Соціальний тривожний розлад та перфекціонізм

Соціальний тривожний розлад часто супроводжується страхом перед осудом. Люди, які страждають на цей розлад, живуть із переконанням, що оточення бачить і оцінює кожну їхню дію та при цьому думає про них лише погано. Все це стає джерелом постійного страху та бажання уникати будь-яких соціальних взаємодій, бо це могло б стати приводом для оцінки чи осуду. У людей з соціальною тривожністю формується уявлення, що всі навколо мають певні приховані думки та навіть якщо вони в цьому не певні, все одно підозрюють, що інші мають мовчазну згоду на те, щоб завдати вам болю.

Цей страх — основна ізоляція, яка стає своєрідною пасткою: коли людина починає віддалятися від суспільства, це не тільки посилює її соціальну тривогу, але й підтримує ще більшу потребу в перфекціонізмі. Адже тепер людина не просто уникає взаємодії, вона вважає, що це єдиний спосіб захиститися від розчарувань.

Зв’язок з дисморфофічним розладом тіла

Часто соціальний тривожний розлад супроводжується дисморфофічним розладом тіла – розладом, за якого людина сприймає свій зовнішній вигляд в негативному, спотвореному вигляді. Важливо розуміти, що люди з таким розладом мають вкрай хворобливу думку про власну зовнішність, яка здається їм основною причиною того, чому вони намагаються уникати суспільства. Їм важко зрозуміти, що оточення може не помічати їхні недоліки. Це спотворене сприйняття свого вигляду призводить до того, що вони вважають думки інших людей неправдивими, адже якщо вони не бачать в дзеркалі нічого хорошого, то й інші, на їхню думку, просто їм брешуть та просто намагаються розрадити.

Таким чином, вони переконують себе у тому, що всі ці "позитивні відгуки" – лише прикриття, що змушує людей ще більше уникати реального життя та взаємодії.

Ізоляція

Як перфекціонізм сприяє тривожному розладу / Фото: www.credits

Чим більше людина віддаляється від суспільства, тим глибше в неї вкорінюється потреба у відокремленості. З'являється внутрішній голос, який каже, що досконалість допоможе побороти всі недоліки та тільки досягнувши ідеалу, вона зможе повернутися до суспільства. Пастка ж у тому, що цей ідеал неможливо досягти. Прагнення до бездоганності лише ще більше підсилює потребу у вдосконаленні та кожна нова мета здається все більш недосяжною. Людина, яка страждає на соціальну тривожність, міркує: "Як тільки я схудну, почну спілкуватися" чи "коли стану експертом, почну виступати публічно". Але такі нечіткі ідеали не тільки недосяжні, але й посилюють ізоляцію, залишаючи людину у замкнутому колі, де прагнення до досконалості утримує її від реальних дій.

Як перфекціонізм формує ідеали

Ідеали, що сприяють розвитку перфекціонізму, формуються ще з дитинства. Часто у таких людей в дитинстві були дуже вимогливі батьки, які задавали високі стандарти чи ж навпаки — абсолютно непередбачувані, через що дитина не могла передбачити, що викличе їхнє схвалення, а що – засудження. Вона вважала, що лише абсолютна досконалість може вберегти її від критики чи неприйняття.

У дорослому віці цей механізм зміцнюється: прагнення досконалості, яке колись здавалося захистом, стає тим, що стримує людину від нормального життя. Кожне нове порівняння з іншими призводить до того, що вона створює у своїй свідомості образ ідеальної істоти, з якою себе порівнює. З кожною новою уявною "недосконалістю" вона знаходить ще одну причину для ізоляції та вдосконалення себе.

Як подолати цей цикл

Перфекціонізм, хоч і здається логічним та виправданим прагненням, насправді часто є лише психологічним захистом. Важливо розуміти, що оточенню не потрібна ідеальність. Люди, які вас люблять, розуміють і поважають, роблять це не через досконалість.

Любов до себе та до життя

Можливо, ви ніколи не досягнете того рівня самовдоволення, який прагнули. Перфекціоністи часто дивуються, наскільки щирі й теплі почуття можуть відчувати до них інші люди, не вимагаючи ідеальності у відповідь. Спостерігаючи, як дружні зв'язки, емоційна підтримка й позитивні соціальні взаємодії відновлюють душевний спокій, можна знайти вихід із пастки тривоги та перфекціонізму, дозволяючи собі справжнє, хоча й недосконале, життя.

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