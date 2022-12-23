Як підтримувати коханих та близьких, які на фронті

Наші мужні воїни, які боронять Україну – це наші жінки та чоловіки, матусі та татусі, доньки та сини, друзі, знайомі, колеги… Неймовірно сміливі і незламні наші захисниці та захисники, які викликають відчуття захоплення та поваги, а у серцях залишаються насамперед нашими коханими, дорогими людьми, тими, хто потребує нашої підтримки не менше, ніж ми потребуємо зараз їхнього захисту.

Рідні люди, які зараз знаходяться у тилу, які у цих умовах продовжують будувати життя, уособлють той світ, за який борються наші захисники. Тепло близьких стосунків дає змогу почуватися не тільки воїном, а й потрібним, цінним, живим – і саме це розуміння допомогає зберегти життя та витримати всі жахи війни.

Про те, як підтримати близьку людину, яка воює, та чому важливо не забувати і про свій внутрішній стан, розповіла Юлія Чала — експертка компанії Woman Insight, практикуюча психологиня-сексологиня із 12-річним досвідом.

Для підтримки необхідно мати сили

Дуже важливо перш за все подбати про свій стан. Бо його не приховаєш, не замаскуєш натягнутою усмішкою і "правильними" словами. Якщо на душі важко, якщо страхи полонять силу духу – знайдіть собі допомогу. Це можуть бути щирі розмови з рідними, які поряд, або підтримка психолога. Також дуже допомагає долучитися до взаємодопомоги та корисної спільної праці.

Це правило не означає, що вам потрібно лукавити у спілкуванні і видавати лише позитивні думки, слова і стани. Ви можете говорити про свої почуття, але не перевантажувати війскових важкими переживаннями.

По-перше, для них це надто сильний тягар зараз. Виконувати свої задачі вони можуть лише відсторонившись від своїх емоцій. А ваші почуття можуть "пробити" захист і розбурхати все те, що накопичилося в душі. Втрата самоконтролю це надто небезпечно на війні.

По-друге, перебуваючи так далеко, проживаючи "інше життя", наші рідні-війскові мало чим можуть допомогти. Така неможливість впливати може спровокувати почуття провини, а можливо й агресію...

По-третє, ми всі потребуємо підтримки. Незламна українська армія захищає нас фізично, а ми, українці, кожен на своєму місці – оберігаємо їх своїми теплими почуттями, щирою вдячністю, а також стійкістю та мудрістю.

Любити – це вірити в силу та можливості людини

У багатьох несвідомо прописано "правило" справжнього кохання - за дорогих людей прийнято турбуватися, хвилюватися, боятись. Саме ці почуття часто й звучать у розмовах – "Я за тебе боюся… Хвилююсь коли ти не на зв'язку… Не можу спати, не отримавши від тебе відповідь...". Такі слова мали б показати нашу відданість та любов, але насправді сформульовані таким чином послання послаблюють іншого.

Краще було б використовувати позитивне перефразування, щоб у ваших словах звучало менше сумнівів, а більше віри, впевненості. Наприклад: "Це не просто… але ти впораєшся. Завтра я чекаю на дзвінок від тебе" або "Я вірю, що ти вистоїш, я знаю, що ми витримаємо стільки, скільки знадобиться".

Розповідайте про ваше звичайне життя

Поки рідні та кохані на війні, життя сім'ї не зупиняється – відбуваються великі та маленькі події: дорослішають діти, народжуються онуки тощо. Ті складові, що раніше наповнювали ваше спільне мирне життя, тепер в розповідях, історіях, що ми передаємо війсковим у буденному спілкуванні. Спільні спогади мають великий емоційний заряд, по можливості згадуйте приємні миті у ваших розмовах. Так зберігається спільна реальність. Це залишає місце, куди повертатиметься захисник чи захисниця з війни, це нагадує про те життя, до якого потім знову потрібно буде адаптуватися.

Оберіть ті теми, про які хочеться та важливо розмовляти у вашій парі. А те, що дратує або пригнічує – зараз для них не часі.

Ємоційна підтримка – це дати можливість виговоритися

Якщо у військового чи військової виник імпульс чи необхідність про щось розповісти, чимось поділитися – важливо уважно та дбайливо поставитися до такої розмови.

Найкраще - якщо під час діалогу ви закцентуєте всю свою увагу на партнері (не займатиметеся паралельно іншими справами), щиро й зацікавлено слухатимете, а якщо людина поруч – підтримкою буде тактильний контакт.

Основний механізм емоційної підтримки – це дати іншому можливість відчути, що його приймають. Приймають без осуду, без моралізаторства, без бажання щось швидко запропонувати чи порадити. Ваше завдання – вислухати, прийняти весь потік інформації.Тому відкладіть зайві уточнюючі питання, намагайтеся не перебивати і точно відмовтеся від висловлювання критики, незгоди. Натомість, ви можете спитати, чи потрібна від вас якась допомога? Та подякувати за довіру.

Про війну говорити складно

Війна змушує людей змінюватись, адаптуватись до боротьби за безпеку та життя. І щоб вижити у цей період, військовому чи військовій потрібно "відмовитись" від ємоційності, стати зібранним, обачним, рішучим. На жаль, це вимагає війна, та цей механізм спрацьовує і у жінок, і у чоловіків на фронті.

Відповідно ці зміни впливають на прояви у стосунках – наші рідні стають стриманими у своїх ємоціях, розмовляють чітко і коротко, не розповідають зайвого. Своєю мовчазністю військові створюють захисний кордон від болю та горя війни. Тому не треба лізти в душу воїна, не треба ображатися, якщо вони не багатослівні. Говорити про реалії війни складно…

У теплих відносинах, довіряючи одне одному, підходячи до теми війни, можна з розумінням помовчати, даючи відчути, що ви поруч, що ви вдячні.

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