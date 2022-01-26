Як подолати страх нових стосунків після пережитої зради

Ситуація стара як світ: ваші стосунки з коханою людиною зазнали краху через її зраду. Ви не змогли їй пробачити. Здавалося б, тотальне розчарування, спустошеність та образа назавжди стануть вашими супутниками. Проте життя бере своє! Через місяці (а то й роки) образи та страждання притуплюються, нові враження та нові люди затуляють колишні гіркі моменти, і знову прокидається смак до життя. Затьмарює лише одне – страх перед новими стосунками, що в'ївся в душу.

Цей страх заважає відкритися і довіритися іншій людині, адже минуле постійно нагадує: не вір, не люби, тебе обдурять. Як позбутися страху? Як не дати йому зіпсувати подальше життя? Про це розповіла житомирська психологиня Наталія Сидоренок.

Чому сталася зрада?

Насамперед потрібно намагатися подивитися на своє минуле збоку та проаналізувати: чому сталася зрада? Яких помилрк ви могли припуститися? Адже було взаємне кохання, довіра, спільні плани та інтереси... Чому все це розбилося вщент?

Хіба може бути гарантія бездоганних взаємин?

Дуже важливо зрозуміти, що ніхто не може дати гарантії, що нові стосунки складуться ідеально. Однак людина, яка стане вам близькою, не повинна постраждати через ваші минулі невдачі. Не можна від самого початку стосунків запроваджувати жорсткий контроль: постійно телефонувати, перевіряти, де вона перебуває, що робить та звітувати за те, що вчасно не приїхала чи не зателефонувала. Не можна її ревнувати до всіх знайомих та незнайомих. Це буде страшна помилка, яка може коштувати дуже дорого. Не потрібно вішати вантаж колишніх образ, недовіри та побоювань на нову людину – вона цього не заслуговує.

А хіба ви самі можете гарантувати "кохання до скону"? Хто знає, можливо через деякий час ви розчаруєтеся або раптово закохаєтеся по вуха в нового колегу або сусіда по дому? Тому треба заспокоїтися, розслабитися і сказати собі таке: "Я живу тут і зараз, нічого не загадуючи на майбутнє. Мені зараз добре, і це головне".

Нові стосунки – подарунок долі

Ніколи не налаштовуйте себе на те, що нові стосунки обов'язково припиняться з тієї самої причини: через зраду. Якщо ви так себе налаштуєте, то стосунки можуть дійсно довго не протриматися, і зовсім не тому, що новий коханий зрадить вас, а тому що ваш постійний страх, песимізм і стан тривоги поступово зруйнують нове почуття. Дивіться на нові стосунки, як на подарунок долі, якому треба радіти та цінувати. Це нові враження, новий досвід та нова смуга вашого життя. А далі – як вийде. Припиніть постійно боятися. Страх не принесе користі, а лише зашкодить. Якщо самі не можете впоратися, зверніться за допомогою до психолога чи психотерапевта.

Жодних поспішних рішень!

Побоюватися нових стосунків після невдалих минулих – це нормально. Тому не ухвалюйте поспішних рішень: не потрібно одразу ж знайомити нового обранця зі своєю дитиною та батьками. Не треба негайно переїжджати до нього жити. Не надумайте купувати квартиру в кредит, оформляючи його на себе, або позичати у родичів, щоб зняти житло для двох. Ніколи не кидайтеся у вир із головою, і тоді можливі втрати не будуть такими страшними. Обидва партнери повинні спочатку перевірити свої почуття, а довіра одне до одного поступає поступово, не за один день.

Чи можна зізнатися у своєму страху?

Побоювання нових взаємин заважає їх гармонійно вибудовувати: ви в постійній тривозі та очікуванні телефонних дзвінків від коханого, не можете повністю розкритися і бути щирою, ви скута, занадто обережна і так далі. Якщо ви бачите, що ваша поведінка насторожує партнера, спробуйте прямо йому сказати про те, що у вас був невдалий досвід стосунків, і тепер ви побоюєтеся будувати нові. Не треба посвячувати його у подробиці свого минулого життя. Для люблячої людини цього буде достатньо, щоб вас зрозуміти і ставитися дбайливіше. Домовтеся берегти почуття другові і бути гранично чесними. А якщо ваш новий обранець вас не зрозуміє або просто не захоче зрозуміти, значить, це зовсім не та людина, яка вам потрібна.

Ставлення до коханої людини виявляється не в словах, а в конкретних вчинках: якщо ваш коханий заради вас готовий пожертвувати багато чим і доводить це справою, значить, ви в ній не помилилися. А якщо вона постійно прагне отримати щось від вас, не жертвуючи нічим, це означає, що ваш вибір неправильний. Тікайте від такої людини, поки не пізно.

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