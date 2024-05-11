Як поставити хейтера на місце: корисний лайфгак

Маніпуляція та аб’юз – слова, які ми чуємо кожного дня. Слова, які означають, що вами користуються і на вас мають вплив. Настільні слова більшості хейтерів. Зараз поділимось з вами інформацією, як себе захистити від подібного впливу.

Ми живемо в доволі агресивно суспільстві і сьогодні дуже популярно висловлювати прохану, чи ні, але власну думку. Вона буває не завжди доречною і максимально суб’єктивною. Великою помилкою буде вступати в конфронтацію з хейтером, і реагувати на критику такої людини. Дуже важливо навчитись себе захищати, не опускаючись до рівня неприємної вам людини.

Коли хтось промовляє образливі речі про вас, існує розумний шлях справитись з цим. Уявіть, себе головним персонажем ситуації, що коїться і прийшов час вам зробити свій вихід, поставити кривдника на місце і відстояти себе.

Після неприємних і болісних коментарів, залишайтесь в спокої та лиш спитайте в людини:

“Є ще щось, щоби ви хотіли додати?”

За такої відповіді існує лише два варіанти розвитку подій. Хейтер може продовжувати сипати на вас образами з новою силою, з бажанням захистите себе і ще більше надавити на вас (зі сторони, виглядати це буде ганебно!). В такому випадку, можете спитати ще раз:

“Щось іще?», або «Є ще щось, щоби ви хотіли додати?”

Ви поставите людину в положення, ніби сказаного вже замало і ви готові, до будь-якої інформації. Зазвичай, потік образ закінчується їх фразою:

“Ні, на цьому все!”

Тепер настає найбільш гостроцікава частина, спитайте їх:

“Навіщо ви все це мені кажете?”

Це змусить хейтера затнутися і пробудить в ньому почуття власної невпевненості, або повного нерозуміння ситуації. Ваша головна задача – залишатись сильними і непохитними, аби показати, що вас абсолютно не турбують чужі слова, і промовте:

“З чого ви вирішили, що мені цікаво, чого ви хочете?”

Така впевнена відповідь просто відбере в них дар мови, адже прийде розуміння, що їх слова абсолютно не зачіпають вас.

Тепер, перейдемо до фіналу! Глибоко вдихніть, посміхніться, розверніться і елегантно йдіть геть. Йдіть впевнено, демонструючи, що слова хейтера не мають влади над вами.

Головне правило – залишатись у спокої і намагатись бути максимально холоднокровним. Якщо хейтер не побачить від вас бажаної йому реакції, він не отримає задоволення від власних дій та слів. Важливо вивернути ситуацію так, аби ви отримали від неї втіху, споглядаючи, як людина самотужки стрибає в прірву ганьби.

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