Сучасна реальність: як ШІ може вберегти родину від побутових сварок

Експерт вважає, що штучний інтелект може впоратися з багатьма побутовими завданнями, які часто спричиняють зростання напруги у парі.

Письменник та експерт з кохання Paul Brunson поділився з читачами Express своїми думками щодо використання ШІ (штучний інтелект) у сімейній "психології" та чи під силу машині допомогти парам у сімейних чварах.

Експерт вважає, якщо впровадити ШІ у повсякденне життя кожної пари, як мінімум знизиться невдоволення один одним на побутовому рівні.

Наприклад, типові проблеми, як-от залишене ввімкненим світло, можна усунути за допомогою технологій із підтримкою штучного інтелекту, які дозволять переглядати 3D-карту вашого дому та керувати будинком з телефону. Сюди можна віднести прибирання: використання робота-пилососа, автоматичний запуск пральної машини та сушарки чи автоматичне блокування холодильника, яке вбереже ваш бажаний шматочок торта до ранку.

Деякі дослідження кажуть, що товари з підтримкою штучного інтелекту працюють в унісон, щоб внести баланс у сучасне сімейне життя, допомагаючи сім’ям у їхніх повсякденних справах.

Основні сімейні стресори - це невимкнене світло (28%), неквапливість у роботі (24%) і класичні розкидані речі на підлозі (23%). Цікаво, що лише 8% використовували ШІ як підмогу у цих справах.

Різні соціологічні опитування свідчать, що багато людей вважають, що подібні функції ШІ можуть зменшити невдоволення один одним, адже він може самостійно вимикати світло, контролювати споживання енергії, а от холодильники зі спеціальними функціями можуть попереджати своїх власників про закінчення терміну придатності певних продуктів. Цілком реально, що все це зніме напругу у стосунках.

Побутові суперечки - нормальна частина повсякденного життя. Але було б добре зменшити або уникати їх, де це можливо. Відверте та чесне спілкування є ключовим і цьому може допомогти проведення регулярних сімейних зустрічей для обговорення власних почуттів та хвилювань. Цікаво, що зростання технологій штучного інтелекту може стати революційним у вирішенні розбіжностей.

Як не дивно, але використання ШІ звільнить ваш час і може повернути душевний спокій і зняти вантаж певних обов’язків з плечей.

Топ-5 порад від Paul Brunson сімейним парам / Фото: Credits

Топ-5 порад від Paul Brunson сімейним парам:

Відкриті обговорення і регулярні сімейні зустрічі - ключ до розв'язання повторюваних проблем. Такі зустрічі дають можливість спільно шукати рішення, що є критично важливим для того, щоб кожен член родини відчував себе почутим; Делегування та розподіл обов’язків усуває будь-які непорозуміння. Можна складати розклади, що наочно будуть спонукати партнера чи члена родини до виконання необхідні справи; Якщо ви разом з сім’єю готуєте вечерю до свята, необхідно, щоб кожен брав у цьому участь. Завжди можна навчитися чогось нового і зробити свій внесок у допомогу та організацію того, що згодом принесе радість та приємне дозвілля; Обговорення суперечок поза домом на нейтральній території може значно знизити емоційну напруженість і агресивне спілкування. Це особливо корисно, якщо у вас часті конфлікти з конкретним членом родини; Якщо вербальне спілкування не ваша сильна сторона, це нічого. Спробуйте написати на папері власні почуття та думки й віддати людині, з якою у вас конфлікт. Цей метод дозволяє висловлювати свої емоції та думки без тиску віч-на-віч, навіть якщо це ваш чоловік чи дружина.

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