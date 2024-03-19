Коли кохання закінчилося: психологиня назвала 8 кроків, щоб відпустити людину

У житті іноді важливо відпустити та емоційно відірватися від певних людей, щоб зберегти своє психічне здоров'я та рухатися вперед.

Виходити зі складних або небажаних стосунків може бути важким емоційним випробуванням. Психологиня Франческа Тігінеан пропонує вісім обґрунтованих кроків, які допоможуть вам впоратися з цією ситуацією та перейти до нового етапу вашого життя.

Прийняття

Прийміть свої емоції і дозвольте собі відчувати біль. Це нормально бути привʼязаним до когось і страждати, коли ви відпускаєте. Так ви звільняєте себе від прив'язаності до минулого.

Створіть символічний жест

Це може бути написання листа людині, а потім його спалення або знищення речей, які вас повʼязували.

Відстань і межі

Створіть фізичну та емоційну відстань, щоб заспокоїти свої емоції та намагайтеся не звертати увагу на спогади.

Саморозвиток

Спрямуйте свою увагу на саморозвиток і знаходьте нові інтереси.

Не романтизуйте стосунки

Розгляньте реальність минулих стосунків та уникайте романтизації або ідеалізації. Памʼятайте, що ви розійшлися з певних причин.

Список негативних рис

Складіть список негативних якостей та поведінки особи, що дасть вам розуміння, чому стосунки було розірваними.

Список позитивних рис

Підкресліть свою власну цінність, склавши список ваших позитивних якостей та досягнень.

Зосередьтеся на майбутньому

Покладіться на майбутні можливості та створіть нові цілі, щоб відкрити нову сторінку свого життя.

Памʼятайте, ви заслуговуєте на щасливі та здорові стосунки. Хоча цей процес може бути важким, заздалегідь обдумані кроки можуть допомогти вам здійснити перехід до нового етапу вашого життя.

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