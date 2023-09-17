Як захистити себе в разі домашнього насильства: пояснюють юристи системи безоплатної правової допомоги

В ситуації, коли власний дім стає небезпечним місцем, щороку опиняються тисячі українців. Лише 2022 року Нацполіція зафіксувала понад 250 тис. звернень щодо домашнього насильства. Вочевидь, це не повна статистика, адже чимало постраждалих замовчують свою проблему. Та важливо знати, що поруч є ті, хто може допомогти захиститися від кривдника.

Система безоплатної правової допомоги (БПД) забезпечує допомогу юристів і залучення адвокатів. Це мережа бюро (офісів) правової допомоги по всій Україні та дистанційні сервіси отримання правових послуг. У системі БПД працюють досвідчені юристи, які надають консультації, можуть допомогти з підготовкою документів, складанням заяв до правоохоронних органів. За потреби для представництва інтересів постраждалих у суді можуть залучатися адвокати, ця послуга також буде безоплатною. А партнерські установи системи БПД можуть надати психологічний супровід.

Як захистити себе в разі домашнього насильства з допомогою юристів:

Зателефонуйте до контактного центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 або зверніться до найближчого бюро.

Юристи пояснять, що робити, аби захиститися, та підкажуть, як діяти, коли поліція не допомагає. А також допоможуть зібрати докази і скласти заяви до поліції та органів опіки.

В разі потреби вам можуть призначити адвоката, послуги якого будуть безоплатні.

Що робитиме адвокат/юрист, призначений системою БПД:

Представлятиме ваші інтереси в суді чи в інших державних органах.

Допоможе скласти необхідні документи: заяву на видавання обмежувального припису, заяву на відшкодування матеріальної/моральної шкоди, заяву до суду про бездіяльність слідчого тощо.

Допоможе отримати направлення до шелтера/притулку для постраждалих від домашнього насильства.

Як можна покарати кривдника та захистити себе, розповідає начальниця відділу з питань гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству Координаційного центру з надання правової допомоги Діана Бабаян:

"Перше, що варто зробити, щоб притягнути кривдника до відповідальності – це повідомити про скоєне до правоохоронних органів. Також варто звернутися до юристів і психологів для фахового супроводу. Наступним кроком для захисту від подальшої агресії кривдника може бути отримання обмежувального припису. Суд може видати його за результатом розгляду заяви, навіть без визнання кривдника винним у вчиненні домашнього насильства. В разі невиконання обмежувального припису кривдника можна притягнути до кримінальної відповідальності – арешту на термін до шести місяців або обмеження волі на термін до двох років".

Обмежувальний припис на термін від 1-го до 6-ти місяців видає суд за результатом розгляду відповідної заяви, з можливістю продовження його дії. Права кривдника на цей період обмежуються, це може бути:

заборона перебувати в місці спільного проживання;

усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом спільної власності;

заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу;

заборона писати, телефонувати тощо.

Всі ці заходи вживаються для того, щоб убезпечити постраждалих.

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