Як зрозуміти, що ви ускладнюєте стосунки: погляд психолога

Існує безліч складнощів, які можуть походити як від нашої поведінки, так і від партнера.

Коли наші стосунки на межі розриву, ми часто схильні звинувачувати інших у наших проблемах. Вказувати пальцем на когось завжди легше. Простіше думати, "ну якби мій партнер ніколи цього не робив, то я б так не відчувала" або "якби мій партнер любив мене так, як мені потрібно, я б не відповідала так". Однак, наша роль у цих ситуаціях може бути значно більшою, ніж ми усвідомлюємо. Лікарка, психологиня Морган Катліп розглядає три ознаки того, що у ваших стосунках не все гаразд.

Відсутність відкритості і спілкування

Ключовим аспектом здорових стосунків є відкритість та спілкування. Якщо ви не ділитеся своїми почуттями, потребами та очікуваннями зі своїм партнером, ви накопичуєте образу, яка відштовхне вас від нього. Важливо знаходити час для відвертого спілкування та висловлення своїх бажань та потреб.

Негативні емоції

Злість і обурення можуть перешкоджати будь-яким стосункам. Якщо ви постійно злі і не проявляєте жодної прихильності або розуміння до вашого партнера, це може призвести до зростання відстані між вами. Важливо вчитися керувати своїми емоціями та шукати способи спільного вирішення конфліктів.

Уникнення відповідальності

Якщо ви відмовляєтеся визнавати свої помилки та брати на себе відповідальність за свої дії, це призведе до загострення конфліктів і погіршення стосунків.

Збереження здорових та збалансованих стосунків потребує постійної роботи. Відкритість, спілкування, підтримка, розуміння та відповідальність – складові здорових стосунків. Шлях до вирішення проблем починається з усвідомлення та прийняття власної ролі в них.

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