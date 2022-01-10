Які ознаки вказують на те, що пара незабаром може розлучитися

Коли у пари прекрасні стосунки: взаємні кохання, повага, прояви турботи та уваги, спільні інтереси, то здається, що так буде завжди. Однак далеко не всі пари залишаються разом на все життя. У певний момент у взаєминах виникають маленькі тріщини, які поступово збільшуються і врешті-решт перетворюються на справжню прірву, яку неможливо переступити.

Які ж симптоми вказують на те, що пара незабаром може розлучитися? Про це розповіла житомирська психологиня Наталія Сидоренок.

У кожного – своє життя

Спочатку закохані просто не можуть жити один без одного. Їм разом легко, добре та комфортно. Але буває, що згодом люди починають віддалятися одне від одного. Навіть у вільний від роботи час кожен починає жити своїми інтересами. Чоловік постійно десь зникає з друзями, дружина йде до салону краси або до подруг. Важливо не те, що у кожного свої інтереси та хобі (так і має бути), а те, що люди просто припинили потребувати спілкування та присутності одне одного.

Якщо пара припинила обговорювати події свого життя, радитися одне з одним, вирішувати спільні проблеми та ділитися радощами та прикрощами, значить, вона скоро розлучиться. Коли люди спілкуються черговими фразами і повідомляють одне одному тільки необхідну побутову інформацію, на кшталт "ти виносиш сміття, а я йду до магазину", це означає, що стосунки тріщать швами.

Якщо інтимна близькість не приваблює

Якщо люди припиняють прагнути інтимної близькості одне з одним – це ще одна погана ознака. Звичайно, у них може не збігатися темперамент, однак якщо люди кохають і шанують одне одного, вони завжди знайдуть компромісне рішення. Якщо тільки один із партнерів починає періодично уникати інтимної близькості, то інший за бажання може підлаштуватися під ритм своєї "половини" або змиритися із ситуацією. Однак якщо обидва партнери почали уникати сексу, це вже шлях до розлучення. Це означає, що люди просто охололи одне до одного. Рано чи пізно обидва знайдуть собі інший об'єкт для сексуальних стосунків – і пара розлучиться.

Не дратуй мене!

Дуже погана ознака, коли людина, з якою ви живете, починає вас дратувати: не так сказала, не так одяглася, не так тримає виделку, огидно жартує і взагалі все робить погано і неприємно. Якщо раніше дрібні недоліки коханої людини здавалися чи не перевагами або ви на них просто заплющували очі, то згодом вони стають головним джерелом роздратування. До того ж якщо це роздратування взаємне, то жити разом стає нестерпним. Звичайно, за бажання можна висловити одне одному основні претензії, і якщо в серцях обох ще живе тепле почуття одне до одного, то можна намагатися позбавитися недоліків. Тоді пара зможе зберегти свій шлюб. А якщо життя перетворилося на нескінченні взаємні звинувачення або, навпаки, люди приховують справжні почуття одне до одного і вважають за краще менше спілкуватися, то на них чекає розрив.

Навіщо ти мене ображаєш?

Якщо на початку спільного життя кожен із партнерів дуже ретельно стежить за тим, що і як каже, боячись словом або жестом образити свою "половину", то з часом така педантичність може минути, і образливі слова і вчинки починають прориватися все частіше. Якийсь час кривдник ще перепрошує, але потім образити свою "половину" стає для нього звичайною справою. І навіть якщо близька людина намагається "проковтнути" незаслужені образи, знаходячи виправдання такій поведінці коханого (не виспався, втомився, накрутили на роботі), про образи вона не забуває. Образа накопичується всередині до певної пори, а потім виплескується назовні, і після гучного скандалу люди розлучаються.

Зрозуміло, що якщо йдеться не просто про образливі слова та вчинки, а про фізичне насильство та психологічне катування, то треба втекти від такої людини якнайшвидше і якнайдалі.

Ти мене поважаєш?

Без взаємної поваги не може бути справжнього кохання та близьких стосунків. Якщо партнер неповажно ставиться до всього, що вам близьке і дороге, не поважає вашу думку, погляди, роботу та захоплення, це означає, що він ні за що не ставить вас як особистість. Навіщо тоді бути разом?

Кажи правду

Маленька брехня породжує велику недовіру. Якщо ви одного разу зловили свого коханого на брехні, то в глибині душі залишиться недовіра до нього. Кожна брехня випалює минуле почуття і веде до розриву, тому що люди не можуть бути разом без взаємної довіри. І коли партнер говорить вам про кохання, яке не відчуває – це теж непробачна брехня, навіть якщо він використовує брехню, щоб не образити вас, не поранити серце.

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Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Зрозуміло, що якщо ви самі хочете почути гарні ошуканські слова, то це ваш вибір, проте про справжні почуття та серйозні гармонійні стосунки у цьому разі можна не мріяти. Не варто заплющувати очі на очевидні речі та жити ілюзіями. Вони скоро розвіються і не залишиться нічого, крім болю.

Приниження на людях

Якщо ваш коханий хоча б раз принизив вас у присутності інших людей, це вже привід для того, щоб подумати: "А чи потрібна мені така людина?". Що може бути гірше, ніж образливі слова на вашу адресу чи некрасиві вчинки, які здійснюються у присутності інших людей? Наприклад, у компанії друзів ваш обранець каже: "Чого ти сьогодні така страшна? Забула нафарбуватися?" або: "Тобі не можна тістечка, ти вже центнер важиш".

У такі моменти вам хочеться провалитися крізь землю, а ваша половина цього не розуміє або просто не хоче розуміти. Навіть образливий жарт вказує на те, що ваш партнер відчуває незадоволеність або роздратування, і це вихлюпується назовні. Якщо він так зробив одного разу, то вже навряд чи зупиниться. Гірше того, він на людях може влаштувати гучне з'ясування стосунків або вас вичитуватиме, як дурепу, що провинилася. Можливо, йому приносить задоволення вас дражнити і доводити до істерики? У жодному разі не ведіться на публічні сварки. Це має огидний вигляд. Краще все висловити вдома та розставити всі крапки над і. Але хіба про такі стосунки ви мріяли, коли розпочинали спільне життя?

Якщо вас не цінують...

Якщо ви бачите, що ваші турбота, увага, бажання допомогти абсолютно не цінуються і сприймаються як належне, та ще й викликає претензії, отже, у стосунках з'явилася величезна тріщина. Можливо, ви перестаралися з турботою, але, найімовірніше, у вашої "половини" просто охолонуло колишнє почуття.

Зради ведуть до розриву

Якщо партнер шукає розваг на стороні, із цим важко миритися. Але найгірше, коли партнер одержимий іншою людиною і її постійно тягне до нього. Багато жінок (чоловіків) у таких ситуаціях займають вичікувальну позицію, мовляв, натішиться і повернеться назад. Проте колишніх теплих та щирих стосунків уже не буде. Тож чи варто чекати, коли минеться мана у твого обранця? Вона може не минути і призвести до розриву, але вже за його ініціативою.

Якщо почуваєшся самотнім

Часто буває так, що людина, будучи одруженою, почувається абсолютно самотньою. Її партнер зайнятий своєю роботою, своїми інтересами і не цікавиться життям близької людини. Спочатку обділена увагою людина намагається щось пояснити, розповісти і показати, але наштовхується на небажання слухати і поступово звикає до того, що близька людина від неї відгородилася і живе винятково своїми інтересами. В результаті кожен заглиблюється у власне життя і колишнє щасливе "ми" просто відходить у минуле. Це ознака швидкого розриву.

Ще недавно сім'я будувала спільні плани на майбутнє, а тепер ніхто нічого не обговорює і нічого не прагне. У душі сум'яття та біль. Навіть таке приємне та звичайне явище, як спільний похід у кіно, здається непотрібною тратою часу. Це фінальна пряма.

Однак, якщо партнери зберегли хоча б малу частину колишніх почуттів та поваги одне до одного, вони можуть спробувати реанімувати свої стосунки. Для цього потрібно просто щиро поговорити одне з одним без істерик та звинувачень. Якщо ж у обох немає бажання навіть говорити, значить, слід мирно розлучитися, можливо, поки що на певний час, щоб перевірити свої почуття.

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