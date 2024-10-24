Які жінки частіше вступають у токсичні стосунки

Токсичні стосунки – це одна з найруйнівніших форм взаємодії між людьми, яка не лише завдає емоційної шкоди, але й може мати серйозні наслідки для психічного та фізичного здоров'я.

Психологиня Людмила Чернова розповіла, що в такі стосунки може потрапити будь-хто, але деякі жінки є більш вразливими до маніпуляторів та аб’юзерів через певні особливості характеру й поведінки. Психологиня зазначила, що 8 з 10 жінок, які опинилися у стосунках з аб’юзером, мають спільні риси, які роблять їх привабливими для токсичних партнерів. В її практиці зустрічаються чотири основні типи жінок, які частіше вступають у стосунки з маніпуляторами.

Жінки з високим рівнем емпатії – "рятівниці"

Емпатія – це чудова якість, яка допомагає нам краще розуміти інших людей і виявляти турботу. Однак для деяких жінок це може стати своєрідною пасткою. Жінки з високим рівнем емпатії часто потрапляють у роль "рятівниць". Вони прагнуть допомагати іншим, навіть коли це шкодить їм самим. Маніпулятори дуже добре відчувають таких жінок і використовують їхнє бажання допомогти на свою користь. Жінки-рятівниці часто витрачають свої сили й ресурси на те, щоб "виправити" свого партнера, не розуміючи, що таким чином лише поглиблюють свою залежність від аб’юзера.

Жінки з заниженою самооцінкою

Ще одна група жінок, яка часто стає жертвою токсичних стосунків – це ті, хто має занижену самооцінку і не вміє відстоювати власні кордони. Невпевненість у собі змушує таких жінок сумніватися у власній цінності та погоджуватися на взаємини, які не приносять їм щастя. Вони не наважуються сказати "ні", а це вміння є одним з найважливіших захисних механізмів проти маніпуляцій. Вміння відстоювати свої кордони та відмовляти в ситуаціях, коли це потрібно – життєво необхідне для уникнення токсичних стосунків.

Жінки з дитячими травмами

Якщо в дитинстві жінка зіткнулася з маніпуляціями з боку батьків, особливо якщо це був батько, який використовував різні форми насилля чи контролю, це може суттєво вплинути на її майбутні стосунки. Такі дівчатка часто сприймають насильну форму взаємодії нормою. Вони можуть навіть не помітити, що потрапили в токсичні стосунки, оскільки подібна поведінка їм уже знайома. Щоб уникнути токсичних стосунків, важливо визнати вплив дитячих травм і працювати над ними.

Жінки, які бояться самотності

Страх самотності – ще один фактор, який штовхає жінок у токсичні стосунки. Для декого самотність сприймається як щось нестерпне і вони готові йти на компроміси, навіть якщо це означає бути з людиною, яка не поважає їх або навіть завдає їм шкоди. Це особливо стосується жінок, які займають інфантильну позицію в житті, відчуваючи себе безпорадними без партнера. Вони можуть переконувати себе в тому, що "мені самій погано, я не впораюся", тому шукають стосунків за будь-яку ціну, навіть якщо ці стосунки токсичні. Психологи стверджують, що це одна з найнебезпечніших пасток, оскільки страх самотності заважає жінкам бачити реальну картину і тверезо оцінювати ситуацію.

Токсичні стосунки

Токсичні стосунки завжди мають негативні наслідки для всіх учасників. Чим довше жінка перебуває в таких стосунках, тим важче їй стає з них вийти. Однак розуміння своїх вразливостей і вчасне усвідомлення того, що стосунки є аб’юзивними, може допомогти сказати "ні" токсичним людям. Токсичні стосунки ніколи не приведуть до щасливого кінця, і чим раніше ви усвідомите це, тим швидше зможете звільнитися від впливу маніпуляторів і почати будувати своє щасливе життя.

Читайте також: