- Дата публікації
-
- Категорія
- Стосунки
- Кількість переглядів
- 557
- Час на прочитання
- 2 хв
З ким найчастіше зраджують партнери
Тема зради завжди викликає емоції: біль, гнів, розчарування, але водночас — цікавість і прагнення зрозуміти причини.
Коли ми чуємо про невірність, уява часто малює картину випадкових інтрижок із незнайомцями. Але у реальному житті все інакше. Найчастіше люди зраджують не з чужими, а з тими, кого добре знають.
Згідно з даними, опублікованими в Journal of Family Psychology і проаналізованими Psychology Today, понад половина тих, хто зізнався у позашлюбних стосунках, мали інтимний зв’язок із близьким другом (53,5%).
Ще майже третина (29,4%) обирали сусідів, колег або давніх знайомих. І лише кожен п’ятий (21%) повідомив про випадковий сексуальний зв’язок із незнайомцем. Трохи менше ніж 8% зізналися у транзакційному сексі, тобто стосунках за гроші.
Чоловіки та жінки: яка різниця
Зазначається, що і чоловіки, і жінки однаково часто зраджують із людьми, яких добре знають. Проте відмінності є у виборі «випадкових» партнерів:
24,3% чоловіків зраджували з незнайомками,
серед жінок цей показник становить лише 15,5%.
Також чоловіки у 7 разів частіше, ніж жінки, вступали у сексуальні стосунки за гроші (7,2% проти 1,3%).
Чому люди обирають знайомих
Цей феномен пояснюється кількома факторами:
Близькість і довіра. Коли є вже наявний зв’язок, легше перейти межу.
Пошук емоційної підтримки. Зрада часто не лише про секс, а й про потребу в увазі та теплі, яких бракує у шлюбі.
Можливості. Друзі та колеги перебувають поруч щодня, це створює більше шансів для «заборонених» стосунків.
Варто розуміти, що у дослідженні не завжди відокремлювали зраду від відкритих шлюбів, де позашлюбні стосунки відбуваються за згоди обох партнерів.
Ці дані показують, що зрада зазвичай відбувається не «десь далеко», а у колі найближчих людей. Це ще раз доводить, що проблема невірності пов’язана не лише з фізичною привабливістю, а й із потребами у спілкуванні, довірі та взаєморозумінні.
Для тих, хто будує стосунки, головний висновок простий, емоційна близькість і чесність у парі — найкраща профілактика зради.