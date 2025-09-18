ТСН у соціальних мережах

З ким найчастіше зраджують партнери

Тема зради завжди викликає емоції: біль, гнів, розчарування, але водночас — цікавість і прагнення зрозуміти причини.

Коли ми чуємо про невірність, уява часто малює картину випадкових інтрижок із незнайомцями. Але у реальному житті все інакше. Найчастіше люди зраджують не з чужими, а з тими, кого добре знають.

Згідно з даними, опублікованими в Journal of Family Psychology і проаналізованими Psychology Today, понад половина тих, хто зізнався у позашлюбних стосунках, мали інтимний зв’язок із близьким другом (53,5%).

Ще майже третина (29,4%) обирали сусідів, колег або давніх знайомих. І лише кожен п’ятий (21%) повідомив про випадковий сексуальний зв’язок із незнайомцем. Трохи менше ніж 8% зізналися у транзакційному сексі, тобто стосунках за гроші.

Чоловіки та жінки: яка різниця

Зазначається, що і чоловіки, і жінки однаково часто зраджують із людьми, яких добре знають. Проте відмінності є у виборі «випадкових» партнерів:

  • 24,3% чоловіків зраджували з незнайомками,

  • серед жінок цей показник становить лише 15,5%.

Також чоловіки у 7 разів частіше, ніж жінки, вступали у сексуальні стосунки за гроші (7,2% проти 1,3%).

Чому люди обирають знайомих

Цей феномен пояснюється кількома факторами:

  • Близькість і довіра. Коли є вже наявний зв’язок, легше перейти межу.

  • Пошук емоційної підтримки. Зрада часто не лише про секс, а й про потребу в увазі та теплі, яких бракує у шлюбі.

  • Можливості. Друзі та колеги перебувають поруч щодня, це створює більше шансів для «заборонених» стосунків.

Варто розуміти, що у дослідженні не завжди відокремлювали зраду від відкритих шлюбів, де позашлюбні стосунки відбуваються за згоди обох партнерів.

Ці дані показують, що зрада зазвичай відбувається не «десь далеко», а у колі найближчих людей. Це ще раз доводить, що проблема невірності пов’язана не лише з фізичною привабливістю, а й із потребами у спілкуванні, довірі та взаєморозумінні.

Для тих, хто будує стосунки, головний висновок простий, емоційна близькість і чесність у парі — найкраща профілактика зради.

