Як чоловіки реагують на жіночий зріст

Зріст стає помітним ще за першого погляду, коли чоловік тримає руку жінки чи просто стоїть поруч. І хоча немає універсально «кращого» типу, видання Elite Daily спробувало розібратися, чому одні чоловіки обирають високих жінок, а інші — маленьких.

Високі жінки: увага, харизма та впевненість

Світ моди задає стандарт, високі та стрункі жінки вважаються еталоном. Тому багато жінок носять високі підбори, навіть попри дискомфорт. Високих жінок чоловіки часто сприймають як:

розумних

самостійних

амбіційних

Крім того, високих жінок оцінюють як успішніших і заможніших. Психологи відзначають, що зріст часто впливає на перше враження та може відображати характер, наприклад, впевненість, рішучість і сильний характер.

Попри всі ці переваги, високий зріст не гарантує стосунки. Але він часто допомагає привернути увагу і створює певний «імідж».

Низькі жінки: турбота, ніжність та привабливість

З іншого боку, низьких жінок чоловіки сприймають як:

турботливих

домашніх

ніжніших і материнських

Причина проста, маленькі жінки здаються менш «страшними» і доступнішими, особливо для чоловіків, які нижчі за зріст.

Найпривабливішими чоловіки вважають низьких жінок зі стрункими ногами та пропорційною фігурою. Це пояснюється концепцією симетрії тіла, чим пропорційніші риси, тим приємніше їх сприймає людський мозок.

Кожному своє

Вибір високої чи низької жінки може відображати не тільки фізичні переваги, а й психологічні:

Якщо чоловіку подобаються високі жінки, можливо, він шукає незалежну та впевнену партнерку.

Якщо є його приваблюють нижчі жінки, ймовірно, він цінує ніжність і турботу.

Зрештою, зріст — це лише цифра. Головне — те, що людина робить вас щасливим, підтримує та надихає.

Високі чи низькі, стрункі чи з вигинами — усі жінки привабливі по-своєму. Наука лише намагається пояснити, чому чоловіки схильні віддавати перевагу певному типу, але у стосунках важливіші харизма, спільні цінності та емоційна близькість, ніж будь-які сантиметри.

