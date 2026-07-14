Зумери на роботі: секрети, які допоможуть створити згуртовану команду

Зумери на роботі / © Credits

Реклама

Керувати командою сьогодні — ніби збирати складний пазл, де кожна деталь має власну форму. У сучасних колективах зустрічаються різні покоління, очікування та стилі роботи, а для керівників це стає справжнім викликом, про це розповіло видання Psychology Today.

Це неабияк стосується покоління зумерів — людей, які народилися приблизно наприкінці 1990-х — на початку 2010-х років і зараз активно входять у професійне життя. Історія зумерів на ринку праці постійно змінюється, від страхів щодо майбутнього професій до нових цінностей та впливу штучного інтелекту на кар’єру.

Але попри всі зміни є речі, які залишаються незмінними. Молоді працівники хочуть не просто виконувати завдання, вони хочуть бути частиною команди, яку поважають і де їхній голос має значення.

Реклама

Створення культуру турботи

Що це говорить працівнику: «Ми бачимо у тобі людину, а не лише співробітника».

Одне з головних очікувань молодих спеціалістів — бути почутими. Коли керівник цікавиться не лише результатами роботи, а й людиною за посадою, працівники відчувають довіру та підтримку. І тоді вони значно охочіше включаються у спільну мету компанії.

Для багатьох представників зумерів робота стає частиною процесу дорослішання. Вони виросли у середовищі, де батьки, медіа та суспільство часто наголошували на особистому розвитку та індивідуальних потребах. Але робоче життя вчить іншого, а саме, співпраці, командності та відповідальності.

Саме тому сучасному керівнику важливо бути не лише менеджером, а й наставником.

Реклама

Дозвольте їм досягати цілей власним способом

Що це говорить працівнику: «Ми поважаємо тебе та довіряємо твоїм здібностям».

Багато представників покоління зумерів звикли до чітких інструкцій від батьків, викладачів і наставників, що робити і як саме це виконувати. Такий підхід допоміг їм добре знати правила, але не завжди навчив самостійно шукати рішення.

Коли керівник дозволяє молодим спеціалістам проявляти креативність і самостійність, він демонструє повагу до їхнього потенціалу.

Втім, є важливий нюанс, що на початку кар’єри зумер потребує регулярного зворотного зв’язку. Оптимальна модель — спочатку більше підтримки та часті перевірки прогресу протягом перших 4–6 місяців, а потім перехід до управління через цілі. Тобто керівник поступово змінює роль, від контролера до консультанта.

Реклама

Прийміть штучний інтелект як частину робочого майбутнього

Що це говорить працівнику: «Ми дивимося вперед і хочемо, щоб ти розвивався разом із нами».

Для покоління зумерів технології — природна частина життя. Тому компанії, які активно впроваджують штучний інтелект і сучасні цифрові інструменти, створюють середовище, у якому молоді фахівці почуваються впевненіше.

Сучасні організації поступово відходять від старої моделі кар’єри, де розвиток означав лише підйом вертикальними сходами посад. Майбутнє — за гнучкими структурами, де менше ієрархії та більше можливостей для розвитку.

Штучний інтелект може зробити компанії ще пласкішими та відкритішими, дозволити людям швидше отримувати нові можливості. Для зумерів це важливо, бо вони приходять із навичками, які дають їм вплив не лише через посаду, а через знання.

Реклама

Покажіть, що їхній голос важливий з самого початку

Що це говорить працівнику: «Ти належиш до нашої команди, і ми хочемо тебе чути».

Представники покоління зумерів часто говорять про бажання знайти місце, де вони відчуватимуть себе «своїми». Йдеться не просто про те, щоб вписатися у колектив. Для них є різниця між тим, коли людина змушена підлаштовуватися, та тим, коли вона може залишатися собою та водночас бути частиною спільної справи. Молоді працівники хочуть відчувати, що вони працюють заради великої мети разом з іншими людьми.

У здоровій команді кожен має право на голос, але головне — спільна місія. Люди не повинні конкурувати між собою, вони мають доповнювати одне одного.

Створити комфортне середовище для зумерів — не означає погоджуватися на всі їхні вимоги чи відмовлятися від принципів компанії. Найкращі рішення зазвичай знаходяться посередині, між перевіреними методами минулого та новим баченням молодого покоління.

Реклама

Ці принципи корисні не лише для молодих працівників, це кроки, які можуть зробити кращою будь-яку команду.

Новини партнерів