Приватний детектив розкрив, як розпізнати зраду за допомогою смайликів

Зрада / © Credits

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Приватний детектив Пол Джонс розповів про незвичайний, на перший погляд, невинний знак, який може вказувати на те, що ваш партнер зраджує. Замість традиційних стереотипів про зраду, все частіше для таємного спілкування використовують… емодзі.

Про це пише Daily Mail.

Тема зради набула широкого розголосу останніми тижнями після того, як колишній CEO технокомпанії Енді Байрон та HR-менеджер Крістін Кебот були викриті у романі під час поцілунку на концерті Coldplay.

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Проте, за словами Пола Джонса з ARF Private Investigators, є простіший спосіб зрозуміти, чи ваш партнер може бути невірним.

Деякі люди йдуть на крайні заходи, аби приховати свої позашлюбні стосунки, а інші обирають більш непомітні методи.

За словами Пола, хитрі зрадники все частіше використовують простий код, який може здаватися безневинним.

Багато хто вважає, що спілкування між закоханцями включає гарячі фото, таємні дзвінки чи підозрілі листи. Однак сучасні зрадники все частіше користуються значно більш невинними способами — емодзі.

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«За останній рік ми помітили зростання використання звичайних символів як способу спілкування, щоб не бути викритими», — розповів Пол виданню The Sun.

Він додав, що хоча використання емодзі на перший погляд виглядає невинним, зазвичай вони мають «глибший сенс», особливо якщо в повідомленнях часто з’являються маленькі зображення.

Найпоширенішим емодзі, за словами Пола, є круасан — він означає «зустрінься зі мною на сніданок».

Інші символи, які можуть бути використані, — це лист, що означає «напиши мені, коли будеш вільний», або тарілка зі спагеті — прохання піти на вечерю.

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Чилі-емодзі символізує флірт чи інтимність, мавпочка «не бачу зла» — почуття провини або секретність, а замок — знак приватної чи заблокованої розмови.

Для тих, хто хоче перевірити мобільний телефон свого партнера, можна подивитися, які емодзі він використовує найчастіше. Це можна зробити, натиснувши іконку емодзі на клавіатурі під час написання повідомлення.

Якщо символи, які часто використовують зрадники, є одними з найчастіше використовуваних у вашого партнера, це може свідчити про невірність.

Пол зауважив, що поодиноке використання таких емодзі «не має великого значення», але якщо вони часто з’являються у чатах з однією й тією ж людиною, це варто сприймати серйозніше.

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Детектив також порадив довіряти інтуїції у пошуках відповідей.

«Якщо ваш партнер раптово починає ховати телефон, скорочує розмови або ви помічаєте нові контакти зі дивними іменами чи емодзі — саме час ставити запитання», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що приватний детектив Пол Джонс розповів, як звичайна зубна щітка може викрити зраду партнера.